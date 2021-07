Basilea II prevenire shock finanziari

Il mercato finanziario mondiale è un sistema estremamente complesso che coinvolge molti partecipanti diversi, dalla tua banca locale a Banca centrale Ogni paese, anche tu, l’investitore. Data la sua importanza per l’economia globale e la nostra vita quotidiana, il suo corretto funzionamento è essenziale.

Uno strumento per aiutare i mercati finanziari a funzionare senza intoppi è una serie di accordi bancari internazionali chiamati BasileaQuesti accordi coordinano la supervisione delle banche globali e costituiscono il “quadro internazionale per le banche internazionali attive”. Questi accordi non sono estranei a persone al di fuori del settore bancario, ma sono la spina dorsale del sistema finanziario. L’accordo di Basilea mira a prevenire shock finanziari, ovvero il mercato dei capitali traballante danneggia l’economia reale, piuttosto che la pura interferenza.

In questo articolo, capiremo l’intento dell’Accordo di Basilea e capiremo dove andrà il mercato con la formazione di Basilea II.

L’accordo di Basilea determina il capitale della banca bank

L’Accordo di Basilea determina la quantità di capitale azionario (chiamato capitale regolamentare) che le banche devono detenere per ammortizzare perdite impreviste. giusto Sono le attività meno le passività. Per le banche tradizionali, le attività sono prestiti e le passività sono depositi dei clienti.Ma anche le banche tradizionali sono altamente leva (che è, Debito su azioni Oppure il rapporto debito/capitale è molto più alto della società). Se il valore delle attività diminuisce, l’equità evaporerà rapidamente.

Pertanto, in termini semplici, l’accordo di Basilea richiede alle banche di disporre di riserve di capitale quando le attività scendono per fornire protezione ai depositanti.

La ragione normativa per questo ha a che fare con il sistema: se una grande banca fallisce, causerà problemi sistemici. In caso contrario, lasceremo che la banca stabilisca il proprio livello di capitale (chiamato capitale economico) e lascerà che il mercato lo limiti.Pertanto, Basilea ha cercato di Società federale di assicurazione dei depositi Deposit (FDIC) Proteggere i singoli investitori.

Prestiti bancari passati e presenti

Le tradizionali banche “prestito e mantenimento” possono ora esistere solo nei musei. Banca moderna”origine e distribuzione”, i loro bilanci sono molto complessi. Ad esempio, molte banche sono passate da attività illiquide a lungo termine ad attività negoziabili. Inoltre, molte banche spesso cartolarizzazione.

Cioè, vendono attività di prestito fuori bilancio o acquistano protezione del credito da una terza parte (di solito un hedge fund indiretto) per ottenere un trasferimento del rischio simile.Questo si chiama a Sintetico Cartolarizzazione.

L’accordo originale è stato rotto

Questo BasileaÈ stato emesso nel 1988 e ha aumentato con successo il livello totale di equità nel sistema. Come molte normative, porta anche conseguenze inaspettate; poiché non distingue bene i rischi, incoraggia in modo anomalo la ricerca del rischio.Ha inoltre promosso la cartolarizzazione dei prestiti, portando a Mercato secondario.

In breve, Basilea I ha diversi svantaggi.Inoltre, sebbene alcune persone associno erroneamente tutti gli accordi di Basilea ad alcuni dei problemi che crea, è ancora troppo presto per giudicare se Basilea II fallirà. Derivati ​​creditizi E cartolarizzazione. Basilea II cerca di affrontare le nuove innovazioni nel rischio, ma a costo della complessità.

Basilea II è complicato

Il nuovo accordo si chiama Basilea II. L’obiettivo è allineare meglio il capitale regolamentare richiesto ai rischi bancari effettivi. Questo lo rende molto più complicato dell’accordo originale. Basilea II dispone di più metodi per diversi tipi di rischi. Ha una varietà di metodi di cartolarizzazione e metodi di mitigazione del rischio di credito (come le garanzie). Contiene anche formule che richiedono ingegneri finanziari.

Alcuni paesi hanno implementato la versione base del nuovo accordo, ma negli Stati Uniti Basilea II sta attraversando difficoltà, controversie e dispiegamento a lungo termine (anche se le grandi banche hanno lottato per anni per rispettare i termini). Molti problemi sono inevitabili: l’accordo tenta di coordinare i requisiti patrimoniali delle banche di diversi paesi e diverse dimensioni delle banche. La coerenza internazionale è già abbastanza difficile, ma lo sono anche i requisiti di espansione: in altre parole, è difficile progettare un piano che non dia ai giganti bancari un vantaggio rispetto alle banche regionali più piccole.

Basilea II sono i tre pilastri

Basilea II ha tre pilastri: capitale minimo, procedure di revisione regolamentare e informativa sulla disciplina di mercato.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Capitale minimo È il cuore tecnico e quantitativo del protocollo. Dopo aver rettificato le attività per il rischio, le banche devono detenere un capitale basato sull’8% delle loro attività.

La revisione prudenziale è il processo mediante il quale un’agenzia di vigilanza nazionale garantisce che le sue banche rispettino le regole. Se il capitale minimo è il regolamento, il secondo pilastro è il sistema di aggiudicazione.

La disciplina di mercato si basa su una maggiore informativa sui rischi. A causa della complessità di Basilea, questo potrebbe essere un pilastro importante. Sotto Basilea II, le banche possono utilizzare i propri modelli interni (e ottenere requisiti patrimoniali inferiori), ma il prezzo per farlo è la trasparenza.

Basilea II addebita tre rischi

L’accordo ha individuato tre principali categorie di rischio: rischio di credito, Rischio di mercato, con Rischio operativoIn altre parole, la banca deve detenere un capitale per far fronte a tutti e tre i rischi. Nel 1998 sono stati introdotti gli oneri per il rischio di mercato. Gli addebiti per il rischio operativo sono nuovi e controversi, perché il rischio operativo è difficile da definire, figuriamoci da quantificare. Il metodo di base utilizza le entrate totali della banca come proxy per il rischio operativo. Non è difficile contestare questa idea.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Transizione a Basilea II

Non solo l’implementazione è scaglionata a livello globale, ma l’accordo stesso contiene un approccio a più livelli.Ad esempio, esistono tre metodi per il rischio di credito: standardizzazione, basata sui rating interni di base (IRB), e IRB avanzato. In parole povere, i metodi più avanzati si basano maggiormente sulle ipotesi interne della banca. I metodi più avanzati di solito richiedono anche meno capitale, ma nel tempo la maggior parte delle banche dovrà passare a metodi più avanzati.

Generalizzare

Basilea II ha cercato di risolvere gli ovvi problemi dell’accordo originario. Lo fa definendo i rischi in modo più accurato, ma a costo di una notevole complessità delle regole. Le regole tecniche riceveranno un importante sostegno dalla revisione normativa (pilastro 2) e dalla disciplina di mercato (pilastro 3). L’obiettivo rimane: mantenere un capitale sufficiente nel sistema bancario per prevenire danni da shock finanziari.