Benefici VA per i veterani anziani

I veterani delle forze armate statunitensi hanno diritto a vari benefici medici e infermieristici man mano che invecchiano. Questo articolo descrive i programmi attualmente disponibili e fornisce collegamenti alle migliori risorse ufficiali per ulteriori informazioni su di essi.

Punti chiave I veterani anziani possono beneficiare di servizi medici e di altro tipo attraverso il Department of Veterans Affairs (VA).

I veterani devono registrarsi per l’assicurazione medica e, in alcuni casi, pagare i ticket in base al loro reddito.

Oltre alle cure mediche, i veterani hanno anche diritto a case di cura, assistenza domiciliare e servizi di assistenza domiciliare.

Anche i veterani anziani con determinati problemi di salute possono avere diritto a prestazioni pensionistiche più elevate.

Anche il coniuge superstite di un veterano ha diritto ad alcuni benefici.

Benefici medici per i veterani anziani

Il Department of Veterans Affairs (VA) fornisce benefici per la salute ai veterani di tutte le età attraverso il suo pacchetto di benefici medici standard.Ciò include i servizi ospedalieri e ambulatoriali, dalle cure preventive di base ai servizi medici e chirurgici più avanzati e le prescrizioni

droga.

Per essere idonei, i veterani devono lasciare il servizio senza onore. C’è anche un requisito minimo di orario di lavoro, che dipende dal tempo in cui i veterani entrano in servizio e da altri fattori.

I veterani devono partecipare al programma per partecipare e possono partecipare in qualsiasi momento.Devono anche fornire informazioni sul loro reddito, che viene utilizzato per determinare il loro reddito Copay, Se del caso, per servizi medici e medicinali. A un certo punto, anche la Virginia aveva bisogno di informazioni sul patrimonio netto per questo scopo, ma ha smesso di farlo nel 2015.

I veterani che partecipano al programma di assistenza sanitaria VA possono utilizzarlo come unica fonte di cure mediche o combinarlo con un’assicurazione medica privata o un’assicurazione medica.

Come parte del suo piano di prestazioni mediche di base, VA fornisce ai veterani anziani un servizio di valutazione degli anziani. La valutazione della vecchiaia si concentra sulla salute fisica dei veterani, sull’ambiente sociale e sulla capacità di prendersi cura di se stessi. Utilizzando queste informazioni, il valutatore prepara un piano di assistenza, che può includere i necessari servizi medici, riabilitativi e sociali.

Per ulteriori informazioni su questi servizi sanitari VA e per fare domanda online, visitare Sito web della Virginia.

Servizi di assistenza a lungo termine per i veterani anziani

I veterani che si sono iscritti all’assistenza sanitaria VA possono anche beneficiare di case di cura, residenza assistita e servizi di assistenza domiciliare. Come per le prestazioni mediche di base, potrebbero essere previsti compensi, a seconda del reddito del veterano e del livello dei servizi coinvolti.

Ad esempio, i veterani nelle case di cura potrebbero dover pagare fino a $ 97 al giorno, mentre i veterani che ricevono assistenza domiciliare (domiciliare) potrebbero dover pagare un co-pagamento di $ 5.

I servizi coperti includono assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assistenza Attività quotidiane, Fisioterapia, gestione del dolore e Cura di sollievo Per i caregiver regolari dei veterani, di solito sono coniugi o altri membri della famiglia.

L’ambiente può essere la casa di un veterinario, una casa famiglia, una struttura di residenza assistita, un asilo nido per adulti o una casa di cura. VA gestisce alcune delle proprie strutture e firma contratti con altri nella comunità. Oltre al VA federale, alcuni stati hanno istituito case di cura approvate dal VA per i veterani e, in alcuni casi, i loro coniugi.

Il VA ha anche sviluppato un piano per fornire cure palliative ai veterani E cure ospedaliere. L’assistenza in hospice è gratuita.

Per ulteriori informazioni sui servizi di assistenza a lungo termine VA e su come richiedere questi servizi, visitare Sito web della Virginia.

Aumentare le prestazioni pensionistiche VA per i veterani più anziani

Oltre ai servizi di assistenza sanitaria forniti dal VA, i veterani possono beneficiare di due piani che possono significare pensioni più elevate: benefici per l’età e la frequenza e benefici per la casa.

Vantaggi in termini di età e frequenza

Per ricevere i benefici per l’età e la frequenza, i veterani devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

Hanno bisogno di aiuto con le attività della vita quotidiana.

A causa della malattia, sono confinati a letto o trascorrono la maggior parte della giornata a letto.

Vivono in case di cura a causa di disabilità fisiche o mentali.

La loro vista è gravemente limitata, ad esempio, anche se indossano occhiali correttivi, la loro vista può raggiungere i 5/200 o peggio.

Benefici per i senzatetto

Questi benefici sono per i veterani che sono confinati a casa per la maggior parte del tempo a causa di invalidità permanente.

I veterani possono richiedere l’età e la frequenza o i sussidi per la casa, ma non contemporaneamente.

Come altri piani pensionistici VA, i veterani devono soddisfare determinate restrizioni sul reddito e sui beni per qualificarsi. L’importo che possono ottenere dipenderà dal numero di dipendenti che hanno e da altri fattori. Inoltre, si adegua annualmente per tenere conto dell’inflazione.

Ad esempio, nel 2021, i veterani che hanno un coniuge o un figlio a carico e si qualificano solo per i normali benefici avranno diritto a un massimo di $ 18,243. Se hanno diritto ai sussidi per la casa, possono ricevere un totale fino a $ 21.337 e, se hanno diritto ai sussidi per l’età e la frequenza, possono ricevere fino a $ 27.549.

Questi piani hanno anche limiti di reddito e patrimonio qualificati.Maggiori informazioni e moduli di domanda sono disponibili su Sito web della Virginia.

Benessere per il coniuge superstite

Il coniuge superstite dei veterani di guerra ei loro figli a carico non sposati possono avere diritto alla pensione VA Survivors.

Come accennato in precedenza, possono anche beneficiare di assistenza e frequenza o prestazioni domiciliari.

Ad esempio, nel 2021, i coniugi superstiti idonei che non hanno figli a carico ammissibili e che si qualificano solo per le normali prestazioni pensionistiche per i superstiti potranno beneficiare di un massimo di $ 9.344. Se hanno diritto ai sussidi per la casa, possono ottenere un totale fino a $ 14.300 e, se hanno diritto ai sussidi per l’età e la frequenza, possono ottenere fino a $ 17.815.

Il piano prevede anche limiti di reddito e patrimonio.Per informazioni su questi e altri vantaggi per coniugi, persone a carico, superstiti e assistenti familiari, consultare la sezione Vantaggi per i familiari Sito web della Virginia.

Benefici di fine vita per i veterani

Infine, la Virginia offre anche benefici funebri per i veterani. Attualmente, se un veterano è ricoverato in ospedale dal VA al momento della morte, l’importo massimo di decessi non correlati al servizio è di $ 796 in spese di sepoltura e funerale. Per coloro che non sono ricoverati in VA, il limite massimo per le spese di sepoltura e funerale è di $ 300. Se i veterani non sono sepolti nel cimitero nazionale VA, il VA fornisce anche un’indennità di sepoltura terrestre di $ 796.

Per ulteriori informazioni sull’idoneità e sulla richiesta di questi vantaggi, visitare, Sito web della Virginia.