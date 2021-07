Berenberg ritiene che le perdite di riassicurazione causate dalle inondazioni europee siano comprese tra 200 milioni di dollari e 3 miliardi di dollari e le perdite complessive siano ancora più elevate.

Il broker assicurativo Aon (NYSE:) ha dichiarato in un rapporto all’inizio di questo mese che il maltempo in Europa tra il 17 e il 30 giugno ha causato un record di 4,5 miliardi di dollari di danni assicurati nella regione, superando i 4,3 miliardi di dollari stabiliti da Storm Andreas nel 2013 .

Berenberg ha anche affermato che la perdita complessiva può superare di gran lunga la perdita assicurata e solo il 45% circa degli edifici in Germania è assicurato per inondazioni e forti piogge. La banca ha aggiunto che in Belgio tali polizze sono polizze standard, quindi la copertura assicurativa contro le inondazioni potrebbe essere più elevata.

Kai Schroeter, ricercatore presso il Centro tedesco di ricerca sulle scienze della terra GFZ a Potsdam, ha affermato che non sono ancora disponibili importanti fonti di dati per stimare le perdite, comprese mappe delle aree allagate e domande su altri “effetti a catena” come le fuoriuscite di petrolio.

Per altri, oltre a dire che la perdita costerà miliardi di euro, è troppo presto per chiamare.

Secondo Reimund Schwarze, ricercatore dell’Helmholtz Center for Environmental Research di Lipsia, la perdita economica è stimata in circa 6 miliardi di euro (5,08 miliardi di dollari USA).

© Reuters. Foto del file: un letto e oggetti personali sono stati visti in un edificio colpito dall’alluvione in un’area colpita dall’alluvione a Pepinster, in Belgio, il 17 luglio 2021. REUTERS/Yves Herman

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.