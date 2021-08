Berjaya Food salta dopo aver registrato il più alto profitto in sette anni

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

KUALA LUMPUR (19 agosto): il prezzo delle azioni di BFood è aumentato di 14 sen o 7,33% a 2,05 ringgit nelle prime contrattazioni di Bursa Malaysia, dopo che la società ieri ha riportato il suo utile netto di 47 ringgit, raggiungendo sette Il livello più alto dall’anno fiscale. 36 milioni, e ha dichiarato un dividendo di un centesimo per azione da restituire agli azionisti.

Ieri, BFood ha riferito su Bursa Malaysia che il suo utile netto per l’anno conclusosi il 30 giugno 2021 (FY21) è stato di 47,36 milioni di RM, rispetto a una perdita netta di 19,58 milioni di RM nello stesso periodo dello scorso anno, mentre le entrate sono aumentate a 7 17.27 ringgit. Milioni di ringgit da 63294 milioni di ringgit.

Secondo il rapporto annuale di BFood, l’utile netto dell’azienda per l’AF21 è stato di 47,36 milioni di RM, che è la performance di profitto più forte del gruppo in sette anni da quando ha registrato un utile netto di 17,75 milioni di RM nell’AF15.

Oggi, gli analisti hanno affermato che l’utile netto FY21 di BFood ha superato le aspettative.

Soong Wei Siang, analista di RHB Investment Bank Bhd, ha scritto oggi in un rapporto che, grazie al successo della razionalizzazione del business e degli sforzi di ottimizzazione dei costi, nonché alle forti vendite guidate da canali alternativi, le entrate di BFood per il 21° anno fiscale hanno superato le aspettative.

“Continuiamo ad apprezzare BFood per il suo posizionamento unico come principale beneficiario dell’aumento del traffico passeggeri e dei piani di espansione nel FY22, dimostrando anche la sua redditività di fronte ai blocchi on/off (guidati dal Covid-19)”, Song Say .

Ha detto che RHB ha aumentato le previsioni di profitto di BFood per FY22 e FY23 rispettivamente del 10% e del 15%, e ha anche aumentato il prezzo delle azioni target (TP) di BFood da RM2.33 a RM2.40.

Soong ha affermato che Industrial Bank mantiene un rating “buy” sul titolo BFood.

Più attenzione

leggi di più