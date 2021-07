Biden affronta un dilemma verde nel promuovere la costruzione della capacità di produzione di terre rare negli Stati Uniti

Quando i funzionari di Hongdo, una città agricola a soli 40 miglia a ovest di San Antonio, in Texas, hanno annunciato a febbraio che avrebbero costruito un impianto di lavorazione degli elementi delle terre rare, i residenti locali si sono lamentati.

Dopo aver annunciato che la società australiana di terre rare Lynas ha ricevuto una sovvenzione di 30 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti per aprire un nuovo impianto di lavorazione in collaborazione con la US Blue Line, un commento sulla pagina Facebook della contea recita: “Ciao, l’inquinamento è più grave .

Questa fabbrica è solo una delle tante fabbriche che l’amministrazione Biden spera di aprire negli Stati Uniti, che dipendono quasi interamente dalla Cina per Terra rara Utilizzato in prodotti ad alta tecnologia che vanno dagli smartphone ai caccia F-35.

Ma la risposta ricevuta illustra il dilemma affrontato dal presidente Joe Biden: sebbene la tecnologia verde richieda terre rare come il cerio e l’ittrio, vengono principalmente estratte e lavorate in Cina per ottenerle. Inquinano e distruggono l’ambiente.

“Si tratta di cose ruvide, sporche e inquinanti”, ha detto Aaron Mintzes, consigliere politico senior presso il gruppo ambientalista Earthworks, quando si parla di estrazione di terre rare. “E, francamente, è per questo che è successo in Cina.” Il trattamento delle terre rare estratte, una volta estratte dal terreno, produrrà acque reflue.

Un portavoce di Lynas ha dichiarato che si tratta di un’azienda etica ed ecologicamente responsabile, “in conformità con le leggi, i regolamenti e regulations [it adopts] Gli standard di best practice internazionali in tutte le giurisdizioni sono superiori alle normative locali”.

Gli Stati Uniti hanno lavorato duramente per incoraggiare i propri industria Da più di dieci anni.Questo rischio La mossa di Pechino di tagliare le esportazioni di elementi delle terre rare in Giappone nel 2010 ha evidenziato la sua dipendenza dalla Cina, che ha innescato una disputa nell’Organizzazione mondiale del commercio. La Cina alla fine fu costretta a rimuovere il suo controllo.

Con l’intensificarsi delle tensioni con la Cina, l’amministrazione Trump ha autorizzato il Pentagono a iniziare a fornire sovvenzioni alle aziende per riprendere parte della produzione.

Gli Stati Uniti hanno attualmente in funzione una miniera di terre rare, Passo di montagna, In California. Tuttavia, Molycorp, l’unico grande produttore di terre rare del paese, è fallita nel 2015, causando la chiusura della miniera. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha sostenuto la ripresa delle attività lì finanziando la società di private equity MP Materials e ha riavviato l’attività mineraria.

Una volta dissotterrati, i materiali devono ancora essere spediti in Cina per la lavorazione, perché gli Stati Uniti non dispongono di una catena di approvvigionamento completa in grado di trasformare i minerali estratti in una forma utilizzabile.

Jane Nakano, ex funzionario del Dipartimento dell’Energia e ora ricercatrice senior presso il Center for Strategic and International Studies, un think tank di Washington, ha affermato che gli investimenti del governo degli Stati Uniti dovrebbero essere utilizzati con saggezza lungo tutta la catena di approvvigionamento. “Sappiamo già da Yamaguchi che senza potenza di elaborazione, alla fine possiamo spedire solo cose in Cina”.

Rispettati

Altri hanno affermato che sono necessarie nuove miniere negli Stati Uniti per soddisfare la domanda prevista di terre rare macchina elettrica Diventa più popolare.

Pini Althaus, CEO di USA Rare Earth, ha affermato che le nuove miniere sono essenziali per garantire la catena di approvvigionamento, così come il miglioramento della capacità di lavorazione, e ha affermato che l’estrazione responsabile negli Stati Uniti è più importante dell’esternalizzazione in Cina. La società possiede l’80% della miniera di terre rare Round Top in Texas, che non è ancora pienamente operativa.

“Gli ambientalisti vogliono possedere la loro torta e mangiarla”, ha detto Althaus. “Vogliono che questi materiali vengano utilizzati nell’industria delle auto elettriche, ma se causano danni ambientali [in China], Allora come pensi di inserirli nelle tecnologie verdi? ”

Newsletter due volte a settimana L’energia è un business indispensabile nel mondo, e l’energia è la sua newsletter. Ogni martedì e giovedì, Energy Source verrà inviato direttamente alla tua casella di posta, portandoti notizie importanti, analisi lungimiranti e informazioni privilegiate. Registrati qui.

Insieme al Pentagono, il Dipartimento dell’Energia sta finanziando le aziende per testare nuovi metodi di estrazione e lavorazione di elementi di terre rare dai rifiuti minerari esistenti.

Drew Horn è un ex funzionario del Dipartimento dell’Energia specializzato in minerali di terre rare durante l’amministrazione Trump e ora consiglia i gruppi di terre rare. Ha detto che quando si tratta di aziende che richiedono finanziamenti governativi dal governo Biden, “se non ci fossero fattori ambientali, non partirebbe”.

Mintzes di Earthworks ha affermato che il riciclaggio delle batterie e la concentrazione su nuove tecnologie di estrazione dai rifiuti esistenti dovrebbe essere la spina dorsale di qualsiasi crescita nell’industria statunitense. “Dobbiamo riciclare, riutilizzare e sostituire i minerali”, ha detto. “Qui è dove dobbiamo concentrarci”.