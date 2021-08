Biden applaude il coraggio degli atleti olimpici statunitensi Reuters

La first lady Jill Biden, che si è recata a Tokyo per rappresentare gli Stati Uniti e ha sostenuto i concorrenti americani, ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di una cura e questo evento ha portato molta gioia.

“Hai mostrato tutto di noi come esseri umani”, ha detto Biden, lodandola per aver dato l’esempio e non essersi arresa.

Biden ha detto in una videochiamata con gli atleti e i loro atleti: “Questa non è solo la tua capacità atletica, ma anche il tuo coraggio morale… Ci ricordi che paese fantastico siamo e ci fai sembrare Un paese è come buono così com’è.” I membri della famiglia sabato.

Sabato il presidente di Wilmington, Delaware (Reuters) Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno elogiato il coraggio e l’unità degli atleti olimpici statunitensi sotto pressione. Questo è stato un invito per loro dopo le Olimpiadi di Tokyo. Il secondo giorno della Casa Bianca.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.