Biden aumenta il ritiro delle truppe per l’Afghanistan, difende la decisione di ritiro delle truppe Reuters

Un tweet del senatore repubblicano Lindsey Graham (NYSE:) riflette alcune critiche: “Se il presidente Biden non si pente davvero della sua decisione di ritirarsi, allora quando si tratta dell’Afghanistan, non è in contatto con la realtà”.

“Se l’esercito afghano non può o non vuole controllare il proprio paese, la presenza militare degli Stati Uniti per un altro anno o cinque non avrà alcun impatto. La presenza infinita degli Stati Uniti nella guerra civile di un altro paese è inaccettabile. Io”, ha aggiunto Biden .

Biden ha dichiarato: “Sulla base delle raccomandazioni dei nostri team diplomatici, militari e di intelligence, ho autorizzato il dispiegamento di circa 5.000 soldati statunitensi per garantire che possiamo evacuare il personale degli Stati Uniti e altro personale alleato in modo ordinato e sicuro”.

WASHINGTON (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato sabato di aver approvato ulteriori truppe a Kabul per aiutare a ritirare in sicurezza l’ambasciata degli Stati Uniti ed evacuare il personale dall’Afghanistan.

© Reuters. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso la sua agenda “Rebuild Better” e gli sforzi del governo per “ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione” in un discorso nella East Room della Casa Bianca a Washington, USA, il 12 agosto 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

