Biden autorizza un finanziamento di emergenza di 100 milioni di dollari per i rifugiati afghani Reuters

Dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2001, gli afgani che lavoravano come traduttori o altri lavori per il governo degli Stati Uniti potevano ottenere visti di immigrazione speciali.

La Casa Bianca ha dichiarato che Biden ha anche autorizzato il rilascio di 200 milioni di dollari in servizi e beni dall’inventario delle agenzie governative statunitensi per soddisfare la stessa domanda.

WASHINGTON (Reuters)-La Casa Bianca ha dichiarato che venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha stanziato fino a 100 milioni di dollari da un fondo di emergenza per soddisfare le esigenze di “emergenza impreviste” dei rifugiati causate dalla situazione in Afghanistan, compresi i richiedenti il ​​visto per gli immigrati speciali in Afghanistan. .

