Gli Stati Uniti hanno aggiunto entità alla lista nera del commercio del Dipartimento del Commercio, sostenendo che rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o per gli interessi di politica estera.

Demers ha affermato che quando gli investigatori valuteranno se un’azienda è a rischio, esamineranno “le connessioni note tra una particolare azienda e l’intelligence russa”. Ha affermato che anche le società non russe con operazioni di back-office in Russia saranno soggette a controllo.

Le restrizioni all’industria tecnologica russa sono state attuate da diversi mesi. Lo stesso giorno in cui sono state annunciate le sanzioni contro il Ministero delle finanze, John Demers, allora assistente del procuratore generale, ha detto ai giornalisti che i funzionari stavano valutando dozzine di aziende russe per sottoporle al ministero del Commercio.

Le altre entità non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento o non sono state raggiunte.

Positive Technologies ha dichiarato che la dichiarazione del Dipartimento del Commercio non conteneva nuove informazioni.La società ha partecipato a “scambi di informazioni etiche con la comunità professionale della sicurezza delle informazioni” e non è mai stata coinvolta in attacchi alle infrastrutture statunitensi.

Era è un centro di ricerca e un parco tecnologico gestito dal Ministero della Difesa russo; Pasit è una società IT che sviluppa ricerca e sviluppo per supportare le operazioni di rete dannose dell’Agenzia di intelligence straniera russa; SVA è un’organizzazione statale russa che supporta anche attività dannose operazioni di rete; Secondo gli Stati Uniti, i clienti delle società di sicurezza IT russe Neobit, AST e Positive Technologies includono il governo russo.

Le entità aggiunte alla lista nera sono Aktsionernoe Obshchaestvo AST; Aktsionernoe Obshchestvo Pasit; Aktsionernoe Obshchestvo Pozitiv Teknolodzhiz, noto anche come JSC Positive Technologies; Federal State Autonomous Agency Military Innovation and Technology City Era; Federal State Autonomous Science Institute Scientific Research Institute Professional Security Computing Equipment e automazione (SVA) e Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Neobit.

