Biden completa la transazione infrastrutturale, l’indice S&P 500 raggiunge un nuovo alto provider Investing.com

L’accordo non include misure più ambiziose, inclusa l’espansione della spesa per l’assistenza all’infanzia, ed è ben al di sotto del pacchetto di $ 2,3 trilioni che Biden ha propagandato all’inizio di quest’anno. Il piano dovrà essere portato avanti con un pacchetto più ampio – che dovrebbe essere finanziato da aumenti delle tasse – che si concentrerà sulla spesa per “infrastrutture umane”. Il Partito Democratico ha una piccola maggioranza.

Investing.com-Dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato che quasi 600 miliardi di dollari in accordi infrastrutturali hanno aperto la strada a nuovi investimenti in strade, ponti e Internet a banda larga, giovedì l’indice S&P 500 è salito, salendo a nuovi massimi, e le azioni cicliche sono aumentate vertiginosamente.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.