Biden definisce il ritiro dell’Afghanistan “progressi significativi”

Joe Biden ha insistito sul fatto che il suo governo ha compiuto “progressi significativi” nei suoi sforzi per ritirarsi dall’Afghanistan perché è scoppiata una battaglia informativa tra le agenzie governative per discutere chi è responsabile del caos a Kabul.

Decine di migliaia di cittadini americani e afgani idonei stanno lottando per raggiungere l’aeroporto nel centro della capitale, che ora è sotto il controllo dei talebani, che ha suscitato crescenti critiche pubbliche all’interno del partito del presidente.

Biden ha detto in un discorso alla televisione nazionale venerdì pomeriggio: “Questo è uno dei ponti aerei più grandi e difficili della storia”.

La Casa Bianca, i funzionari dell’intelligence statunitense, i diplomatici e il Pentagono si sono accusati a vicenda in pubblico e una serie di fughe di notizie dirompenti, dimostrando che la crisi è stata causata da una cattiva pianificazione, un processo decisionale debole e una valutazione imprecisa delle prospettive. I talebani fulminei hanno preso il sopravvento.

Poiché i funzionari hanno faticato a trovare capacità in altri paesi per trattare con le persone in fuga dall’Afghanistan, venerdì gli Stati Uniti sono stati costretti a sospendere gli sforzi di evacuazione.

Un alto funzionario del governo ha dichiarato: “C’è stata una breve sospensione operativa perché ieri abbiamo lasciato partire molte persone e c’è stato un piccolo backup quando avevano a che fare con persone provenienti da paesi terzi. Il comandante di terra ha ordinato un riavvio”.

A partire da giovedì, solo 7.000 persone sono state evacuate negli Stati Uniti dall’inizio dell’epidemia. talebani Domenica conquista il palazzo presidenziale. Gli Stati Uniti non hanno specificato quante persone saranno evacuate, ma circa 11.000 cittadini statunitensi hanno pre-registrato la loro presenza in Afghanistan e anche decine di migliaia di afgani che assistono gli Stati Uniti nelle missioni possono evacuare.

I funzionari della difesa degli Stati Uniti hanno dichiarato di avere la capacità di far volare 5.000-9.000 persone dall’aeroporto internazionale di Kabul ogni giorno, ma possono gestire solo 2.000 persone al giorno.Funzionari statunitensi attribuiscono questo alla lenta elaborazione dei nomi presso il Dipartimento di Stato e ai checkpoint talebani in tutta la città, che impediscono sfollati Dall’aeroporto di arrivo.

Biden ha promesso di andarsene completamente prima del 31 agosto, ma ha lasciato intendere che potrebbe prolungare l’orario.

Bill Roggio, un analista militare che mantiene i contatti con i cittadini americani impossibilitati a raggiungere l’aeroporto, ha affermato che l’evacuazione degli Stati Uniti è stata “vergognosa”.

“Sei giorni dopo la caduta di Kabul, ci sono ancora americani intrappolati dietro la linea dei talebani. Ogni momento è importante in questo momento”, ha detto al Financial Times. “Nel caso della produzione talebana fuori dall’aeroporto, non hanno permesso un passaggio sicuro all’interno dell’aeroporto, e infatti hanno preso in ostaggio un numero imprecisato di americani”.

Le operazioni militari statunitensi si basano sugli aeroporti cittadini. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha dichiarato all’inizio di questa settimana che gli Stati Uniti non hanno la possibilità di rimuovere un gran numero di persone dall’aeroporto.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan ha affermato che i talebani avevano informato gli Stati Uniti che si stavano preparando a fornire ai civili un passaggio sicuro per l’aeroporto, ma non conoscevano “l’orario esatto”.

Ha avvertito separatamente che il rischio di attacchi jihadisti da parte degli affiliati dello Stato Islamico a est di Isis è in aumento. Afghanistan Questo tratta gli Stati Uniti ei talebani come nemici.

Sullivan ha affermato che il governo ha ricevuto segnalazioni di persone respinte o addirittura picchiate dai talebani. “Stiamo stabilendo un canale con i talebani per cercare di risolvere questi problemi. Siamo preoccupati se ciò continuerà ad accadere nei prossimi giorni”, ha detto all’inizio di questa settimana.

Venerdì il ministro degli Esteri della NATO ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva che “le persone autorevoli in Afghanistan rispettino e promuovano … partenze sicure e ordinate, anche attraverso l’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul”.

Al momento di questa crisi, Biden si è difeso dalle critiche incompetenti durante il periodo in cui ha ordinato il prelievo degli Stati Uniti. Questa settimana Biden ha detto ad ABC News di non sapere come gli Stati Uniti “escano senza caos”.

Tuttavia, i funzionari statunitensi hanno affermato che l’amministrazione Biden non era preparata per l’evacuazione dei cittadini da Kabul sotto il controllo dei talebani e molte persone erano frustrate dalla mancanza di piani di emergenza.

Giovedì, quasi 20 funzionari del Dipartimento di Stato hanno inviato un telegramma riservato direttamente al Segretario di Stato americano Anthony Brinken a luglio, avvertendo che l’offensiva dei talebani era più urgente di altre valutazioni. È stato inviato attraverso il “Dissent Channel” riservato del dipartimento, indicando che questa è l’opinione di alcune persone.

Una persona a conoscenza del contenuto della nota ha affermato che il telegramma “ha immediatamente attirato l’attenzione del segretario e ha approvato personalmente la risposta”.

“Apprezziamo le idee dei redattori, che riflettono la maggior parte delle idee tra il dipartimento e l’intera agenzia”, ​​ha aggiunto la persona.

La fuga di notizie si è verificata prima che Biden dicesse ad ABC News che il rapporto dell’intelligence non ha raggiunto un consenso, il che ha affermato che è molto probabile che i talebani prendano il controllo prima della fine dell’anno. Ha aggiunto che i suoi alti consiglieri militari avevano “disaccordi” sui tempi del ritiro e ha affermato di ritenere che nessuno si fosse aspettato il “crollo” dell’esercito nazionale afghano.

Funzionari dell’intelligence hanno difeso la loro valutazione, sottintendendo che il calendario per l’acquisizione dei talebani dipende dalla coesione della risposta dello stato afghano. Ma alcuni addetti ai lavori affermano che la valutazione non è abbastanza pessimista e si basa sul pensiero di gruppo.