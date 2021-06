Biden e Johnson osservano i manifestanti chiedono l’azione del G7 nel dirigibile Reuters

Share it

© Reuters.Gli attivisti di Oxfam hanno finto di competere con altri leader del G7 per il vaccino COVID-19 durante le proteste sulla spiaggia vicino a Falmouth durante il vertice del G7



Michael Holden

Falmouth, Inghilterra (Reuters)-Venerdì, centinaia di manifestanti hanno preso di mira il vertice del G7 nel sud-ovest dell’Inghilterra per chiedere azioni su clima, povertà e COVID-19, il dirigibile di Joe Biden e Boris Johnson che galleggia sulla costa della Cornovaglia.

Mentre i leader di alcuni dei paesi più ricchi del mondo si riuniscono nella pittoresca Cornovaglia, si sono riuniti anche dozzine di gruppi di campagne, nella speranza di promuovere la loro causa e inviare messaggi alle élite politiche occidentali.

Centinaia di attivisti per il clima, alcuni vestiti da uccelli neri come simbolo di avvertimento, altri che suonano tamburi, si sono radunati a St. Ives, a due passi dal luogo del vertice del G7 a Cabis Bay, pesantemente sorvegliato.

“Carbis Bay è dove si trovano i leader più potenti del mondo”, ha detto la 59enne Jeanne Shackleford, che si è travestita da uccello nero con il marito di 55 anni Murray. Ha camminato per 6 giorni prima di raggiungere St. Ives.

“Abbiamo paura di cosa accadrà se non agiranno”, ha detto. Suo marito ha detto che i leader del G7 devono fare di più che fare semplicemente le grandi promesse che la gente sente continuamente.

Dietro il cordone di polizia e gli strati di protezione della sicurezza, i leader di Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Canada si sono riuniti per un vertice di tre giorni, sperando che questo dimostri che l’Occidente può ancora svolgere un ruolo ruolo di primo piano. Intraprendere azioni decisive su questioni globali.

Tuttavia, molti manifestanti sono scettici.

“Speriamo che i veri Boris Johnson, Joe Biden e altri leader del G7 si riuniscano in Cornovaglia e si uniscano all’ondata di speranza come questi dirigibili”, ha detto Jie di Crack the Crises, che ha organizzato le proteste dei dirigibili.Ha detto Jamie Drummond.

“Ciò significa che dovrebbero smettere di accumulare e iniziare a condividere – condividere fondi, dosaggi e tecnologie per vaccinare il mondo; e raggiungere uno storico accordo di recupero verde.

La polizia ha lanciato un’importante operazione di sicurezza per il vertice, reclutando migliaia di agenti di polizia da tutto il Regno Unito. Alcune persone che hanno pianificato la manifestazione hanno dichiarato di voler rendere la protesta rumorosa, distruttiva e fastidiosa.

Venerdì, i funzionari hanno affermato di aver arrestato sette persone dopo aver fermato due auto dove sono stati trovati vernice, fumogeni e altoparlanti.

La polizia ha dichiarato in una nota: “Continuiamo a sostenere la promozione di proteste sicure e legali, ma non tollereremo attività criminali e disordini pubblici”.

Tuttavia, coloro che hanno organizzato alcune proteste hanno accusato le autorità di misure repressive.

“Quando si parla delle opinioni della popolazione locale sui manifestanti, è importante ricordare che molti manifestanti sono locali”, ha affermato su Twitter il G7 della Resistenza, un’assemblea temporanea di circa 20 gruppi militanti.

“Il G7 ha disturbato noi, non il contrario”.