Biden e Merkel non riescono a risolvere il disaccordo sul gasdotto North Stream 2 Reuters

La Merkel ha detto ai giornalisti che la Germania, la più grande economia in Europa, ha una visione diversa di questo gasdotto da quella degli Stati Uniti. Ma ha detto che se la Russia non rispetta i diritti sovrani dell’Ucraina, l’Ucraina dovrebbe ancora essere un paese di transito e Berlino risponderà “attivamente”.

Biden ha detto ai giornalisti che lui e la Merkel “sono assolutamente identici nella nostra convinzione che alla Russia non debba essere permesso di usare l’energia come arma per intimidire o minacciare i paesi vicini”.

L’amministrazione Biden ha concluso a maggio che Nord Stream 2 AG, la società dietro il progetto, e il suo amministratore delegato erano coinvolti nelle sanzioni. Ma Biden ha rinunciato alle sanzioni per concedere il tempo di raggiungere un accordo ed evitare di sabotare i suoi sforzi per riparare i rapporti che erano stati gravemente logorati durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump.

I funzionari dei due paesi hanno negoziato una soluzione per evitare il ripristino delle sanzioni statunitensi attualmente esentate, ma questa settimana è diventato chiaro che l’incontro Biden-Merkel non ha preparato alcun accordo in tempo.

Washington sta esortando la Germania a trovare modi per garantire che la Russia non possa utilizzare questo oleodotto per danneggiare l’Ucraina o altri alleati nell’Europa orientale.

Giovedì il presidente di Washington (Reuters) Joe Biden e il cancelliere tedesco Angela Merkel non sono riusciti a risolvere la loro disputa sul gasdotto russo North Stream 2, ma hanno affermato di essere d’accordo sul fatto che a Mosca non deve essere permesso di usare l’energia come una minaccia per i vicini.

