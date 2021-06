Biden e Senator raggiungono un accordo semplificato sulla spesa in infrastrutture

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con i senatori di entrambe le parti su un piano di spesa per le infrastrutture del valore di circa $ 1 trilione, che è un passo importante nella realizzazione di una delle sue principali priorità economiche.

Dopo aver incontrato i senatori moderati che hanno raggiunto un compromesso, giovedì Biden ha annunciato l’accordo ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, che includeva Kirsten Cinema, Arizona Democratico e senatore repubblicano Susan Collins dal Maine.

“Abbiamo raggiunto un accordo”, ha detto il presidente. “Abbiamo fatto dei seri compromessi su entrambi i fronti”.

L’accordo inietterà miliardi di dollari in nuove spese federali nei prossimi otto anni per aggiornare strade, ponti e reti a banda larga negli Stati Uniti. Non ha soddisfatto il piano di spesa per le infrastrutture di $ 2,3 trilioni di Biden annunciato a marzo, né ha affrontato la questione della spesa netta di sicurezza sociale di $ 1,8 trilioni proposta dal presidente degli Stati Uniti ad aprile.

I Democratici e la Casa Bianca sperano di usare la loro piccola maggioranza al Congresso per approvare il resto dell’agenda economica su binari diversi dal disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture negoziato con i repubblicani.