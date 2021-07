Biden esorta Putin ad agire contro gli attacchi ransomware, suggerendo ritorsioni Reuters

© Reuters. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin tengono un vertice il 16 giugno 2021 a Villa La Grange a Ginevra, in Svizzera. REUTERS/Kevin Lamarque/Files



Autori: Steve Holland e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) – Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto pressioni sul presidente russo Vladimir Putin affinché agisse contro le organizzazioni di ransomware che operano in Russia e ha avvertito che se gli attacchi di cyber hacking non vengono fermati, gli Stati Uniti sono pronti a rispondere.

Venerdì, i due leader hanno avuto una conversazione di un’ora, la prima da quando l’attacco ransomware è stato discusso al vertice di Ginevra il 16 giugno. Il messaggio di Biden a Putin durante la chiamata è stato semplice, mostrando che le persone stanno diventando sempre più impazienti di fronte agli attacchi che minano i dipartimenti chiave degli Stati Uniti.

“Gli ho chiarito che gli Stati Uniti sperano che quando l’operazione ransomware proviene dal suo territorio, anche se non è sponsorizzata dallo stato, vogliamo anche che agiscano se forniamo loro informazioni sufficienti per determinare chi è è”, ha detto Bye Deng ai giornalisti.

Ha detto che i due governi hanno ormai stabilito una modalità di comunicazione regolare, “quando ognuno di noi pensa che stia accadendo qualcosa in un altro Paese che colpisce il nostro Paese”.

“Quindi va tutto bene. Sono ottimista”, ha detto.

Gli Stati Uniti non hanno indicato come intendono rispondere agli attacchi dalla Russia, ma Biden ha lasciato intendere che se la Russia non coopererà, si vendicherà digitalmente.

Quando un giornalista di Reuters gli ha chiesto se avesse senso attaccare il server russo utilizzato per questo tipo di intrusione, Biden si è fermato, sorridendo e dicendo: “Sì”.

Biden ha detto ai giornalisti che l’inazione della Russia avrebbe avuto conseguenze, ma non ha fornito dettagli. Ha detto che la riunione congiunta è prevista per il 16 luglio, aggiungendo: “Credo che otterremo cooperazione.

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha affermato che presto sarebbe arrivata una risposta. “Non trasmetteremo in modo accurato il contenuto specifico di queste azioni – alcune saranno ovvie, altre no – ma ci aspettiamo che accadano nei prossimi giorni e settimane, sai”, ha detto il responsabile al giornalista.

Il ransomware è un tipo di software dannoso che gli hacker utilizzano per dirottare i dati in cambio di un pagamento. I criminali informatici lo hanno utilizzato per paralizzare migliaia di organizzazioni e aziende americane in tutto il mondo, innescando una serie di crisi sempre più importanti.

Funzionari statunitensi e ricercatori sulla sicurezza informatica affermano che molti gruppi che effettuano attacchi ransomware svolgono attività al di fuori della Russia, anche senza l’approvazione del governo locale.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato venerdì che non ci sono nuove informazioni dagli Stati Uniti che il governo russo abbia incaricato il prolifico gruppo di criminalità informatica REvil la scorsa settimana di attacchi ransomware alla società informatica della Florida Kaseya, ma ha affermato che Mosca ha la responsabilità di agire contro tali organizzazioni. In Russia.

Mosca e Washington non sono d’accordo sul fatto che gli Stati Uniti richiedano ufficialmente l’assistenza russa per frenare gli attacchi ransomware.

Una dichiarazione del Cremlino afferma che Putin ha detto a Biden che la Russia “sebbene fosse pronta a fermare congiuntamente i crimini nel campo dell’informazione, il mese scorso non ha ricevuto alcuna richiesta dalle autorità statunitensi competenti”.

Alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno sollevato obiezioni a questa dichiarazione e hanno detto ai giornalisti durante la teleconferenza che gli Stati Uniti avevano fatto una serie di richieste alla Russia attraverso i normali canali diplomatici.

La criminalità su Internet ha afflitto le relazioni USA-Russia dagli anni ’90, quando gli esperti informatici statunitensi hanno iniziato a lamentarsi dello spam dalla Russia. Ma il potere distruttivo del ransomware ha sollevato il problema a un nuovo livello.

A maggio, i criminali informatici presumibilmente operanti in Russia hanno congelato le operazioni del principale gruppo di trasporto di carburante Colonial Pipeline, provocando carenze di benzina, picchi di prezzo e acquisti di panico sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Nel mese successivo, REvil, un’altra organizzazione associata alla Russia, ha attaccato la JBS, azienda di lavorazione della carne, interrompendo temporaneamente la sua catena di approvvigionamento alimentare. La scorsa settimana, la stessa organizzazione ha rivendicato la responsabilità di un’epidemia di ransomware su larga scala incentrata su Kaseya.