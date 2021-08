Biden ha affermato che la scadenza del 31 agosto in Afghanistan potrebbe dover essere prorogata da Reuters

3/3 © Reuters. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin parla in una conferenza stampa al Pentagono ad Arlington, Virginia, USA, il 18 agosto 2021. REUTERS/Yuri Gripas



Idris Ali

WASHINGTON (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato mercoledì che le truppe statunitensi potrebbero rimanere in Afghanistan dopo la scadenza del 31 agosto per evacuare gli americani, mentre il Pentagono ha affermato che le truppe statunitensi non possono raggiungere le persone al di fuori dell’aeroporto di Kabul.

In un’intervista con ABC News, Biden ha dichiarato: “Se ci sono cittadini americani che se ne vanno, rimarremo fino a quando non li ritireremo tutti.” Molti legislatori americani quel giorno lo esortarono a prolungare la scadenza che aveva fissato per il ritiro definitivo. .

Biden è stato aspramente criticato per aver gestito il ritiro: negli ultimi giorni il caos dentro e fuori l’aeroporto di Kabul ha dominato e la gente vuole disperatamente lasciare il Paese.

Biden ha difeso la sua decisione, affermando che porre fine ai 20 anni di coinvolgimento degli Stati Uniti lì porterà inevitabilmente a problemi.

Ha detto: “C’è un modo per uscire senza caos. Non so come sia successo”.

Ha anche detto che i talebani stanno attualmente cooperando per aiutare gli americani a lasciare il Paese, ma “abbiamo incontrato maggiori difficoltà” nell’evacuazione dei cittadini afgani alleati con gli Stati Uniti.

Con il ritiro delle truppe americane e di altre truppe straniere, la velocità con cui le forze talebane hanno riconquistato l’Afghanistan ha portato al caos in aeroporto: diplomatici, cittadini stranieri e afgani hanno cercato di fuggire, ma sono stati ostacolati dalla folla e dai posti di blocco talebani.

“Faremo tutto il possibile per continuare i nostri sforzi per risolvere il conflitto e creare l’accesso all’aeroporto per loro. Non sono in grado di uscire ed estendere le operazioni in corso a Kabul”, ha detto ai giornalisti il ​​segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Pentagono.

Un alto diplomatico degli Stati Uniti ha dichiarato separatamente mercoledì che gli Stati Uniti sperano che i talebani consentiranno agli afgani che desiderano lasciare l’Afghanistan di andarsene in sicurezza.

Austin ha affermato che gli Stati Uniti non sono soddisfatti del numero di persone evacuate.

“Ovviamente, in termini di trasmissione dei dati, siamo ancora lontani da ciò che vogliamo ottenere”, ha affermato.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che Biden e il vicepresidente Kamala Harris hanno discusso mercoledì con la sua squadra di sicurezza nazionale sui modi per accelerare l’evacuazione di americani e rifugiati dall’Afghanistan.

Biden non ha risposto alle domande dopo aver tenuto un discorso sull’iniezione di richiamo del coronavirus alla Casa Bianca, e si è girato e si è allontanato quando i giornalisti hanno urlato.

Reuters ha riferito martedì che i funzionari sono sempre più preoccupati per quanti afgani sono a rischio https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bidens-vow-airlift-afghan-allies-meets-ticking -clock-risky- rescue -2021-08-17 È tempo di evacuare.

Il Pentagono ha dichiarato mercoledì che le truppe statunitensi a guardia del lavoro di evacuazione hanno sparato in aria durante la notte per controllare la folla, ma non ci sono stati segni di vittime.

Austin ha affermato che ci sono circa 4.500 militari statunitensi a Kabul: “Non c’è interazione ostile con i talebani e i nostri canali di comunicazione con il comandante talebano rimangono aperti”.

Il generale Mark Milli, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha detto ai giornalisti insieme ad Austin che non ci sono informazioni che indichino che le forze di sicurezza e il governo afghani crolleranno come hanno fatto in 11 giorni.

Milli ha affermato che l’agenzia di intelligence “ha chiaramente affermato che potrebbero esserci molteplici situazioni”, tra cui il rapido collasso delle forze di sicurezza afghane e del governo, la guerra civile o l’acquisizione dei talebani dopo un accordo negoziato.

“Il lasso di tempo del rapido collasso è ampiamente stimato nelle settimane, nei mesi e persino negli anni dopo la nostra partenza”, ha detto Milly.

Sia Austin che Milly, che hanno prestato servizio in Afghanistan, hanno ammesso che l’esercito ei veterani stanno scoprendo immagini inquietanti dell’evacuazione.

“Ho sentito opinioni forti da tutte le parti su questo tema… La cosa importante è che ognuno di noi lavorerà duro per risolvere questo problema a modo suo”, ha detto Austin.