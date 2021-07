Biden ha criticato la “grande bugia” di Trump nel suo discorso sui diritti di voto

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

In un discorso, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato gli sforzi del Partito Repubblicano per rafforzare le regole di voto in tutto il paese e ha emesso una delle condanne più forti fino ad oggi sulle accuse di brogli elettorali sostenute dal suo predecessore Donald Trump.

Martedì Biden ha dichiarato al National Constitution Center di Filadelfia: “Per coloro che mettono in dubbio i risultati delle elezioni o mettono in dubbio l’integrità delle elezioni, nessun’altra elezione è stata soggetta a un controllo così rigoroso e a standard così elevati”.

“La più grande bugia è: una grande bugia”, ha aggiunto, riferendosi all’affermazione non confermata di Trump secondo cui le elezioni presidenziali del 2020 gli sono state rubate.

Nei suoi primi mesi in carica, Biden ha in gran parte cercato di ignorare Trump. Ma alcuni democratici lo hanno esortato a prendere una posizione più dura contro l’ex presidente e i suoi sostenitori, perché i legislatori repubblicani in tutto il paese si stanno mobilitando a favore di restrizioni di voto più severe.

“Non vi vergognate?”, ha chiesto Biden nel suo discorso ai repubblicani eletti. “Per l’amor di Dio, alzati in piedi e aiuta a prevenire questo sforzo concertato che mina le nostre elezioni e il sacro diritto di voto”.

Ti vergogni?Vedere di alzarsi per l’amor di Dio e aiutare a prevenire questo sforzo concertato per minare le nostre elezioni e i sacri diritti di voto

Il giorno prima del discorso di Biden, i democratici del Texas hanno fatto una mossa audace, lasciando lunedì la loro capitale per volare a Washington.

Le loro azioni hanno impedito ai repubblicani dello stato di ottenere un quorum di due terzi per votare su un disegno di legge che limita il voto. Greg Abbott, il governatore repubblicano del Texas, ha minacciato di arrestare i democratici in fuga al loro ritorno.

La portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre ha detto che Biden “ha applaudito”. [the] Il coraggio del legislatore statale del Texas che martedì ha incontrato il vicepresidente Kamala Harris a Washington”.

Martedì, i legislatori del Texas hanno incontrato Chuck Schumer, il massimo democratico al Senato. Dovrebbero anche incontrare il senatore democratico della Virginia occidentale Joe Manchin, che si oppone alla modifica delle regole del Senato per approvare una nuova legge federale sui diritti di voto.

Dalle elezioni del 2020, i repubblicani nelle legislature statali degli Stati Uniti hanno chiesto regole più rigorose sui tempi e sulle modalità di voto, inclusa l’abolizione dei regolamenti sul voto anticipato implementati durante la pandemia di Covid-19.

Secondo il Brennan Justice Center, a metà maggio i legislatori hanno approvato almeno 22 progetti di legge quest’anno per limitare il voto in 14 stati. Il legislatore statale sta valutando almeno 61 altri progetti di legge in 18 stati.Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha Perseguire La Georgia gli ha impedito di approvare una legge che limitava l’accesso alle urne, il che era condannare L’azienda comprende Coca-Cola e Delta.

Martedì Biden ha invitato il pubblico a sostenere gli sforzi del Partito Democratico per approvare due disegni di legge federali per compensare gli sforzi del Paese a guida repubblicana: “L’attacco di Jim Crow del 21° secolo è reale. È spietato. Lo sfideremo con forza. “, ha detto Ciao Den.

Ha detto che una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha anche messo il “Congresso sulle spalle” di agire. All’inizio di questo mese, il tribunale ha respinto le affermazioni discriminatorie di due leggi sul voto dell’Arizona che vietano di “raccogliere voti” e rifiutano i voti espressi nel distretto sbagliato.

Biden ei Democratici stanno affrontando una dura battaglia per spingere per una legislazione federale attraverso il Senato, che ha una divisione 50-50 tra Democratici e Repubblicani. La regola di ostruzione del Senato richiede che la maggior parte della legislazione sia sostenuta da 60 membri dei 100 membri della camera alta.

Diversi senatori democratici, tra cui Manchin e Kelsten Cinemas in Arizona, hanno affermato di essersi opposti alla cancellazione della convenzione per approvare leggi relative al voto.

Rispettati

Jim Clyburn, membro del Congresso della Carolina del Sud e sostenitore di lunga data di Biden, ha dichiarato nel fine settimana che il presidente “dovrebbe sostenere” l’idea di esentare i diritti di voto dall’ostacolare il disegno di legge.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti lunedì che Biden si è ancora opposto alla cancellazione del disegno di legge sull’ostruzione. “Il disegno di legge sull’ostruzione è uno strumento del processo legislativo… ma la decisione di apportare modifiche sarà presa dai membri del Senato, non dal presidente”, ha affermato.

Martedì i repubblicani hanno respinto i commenti di Biden, accusandolo di chiedere la “acquisizione federale” delle elezioni gestite da funzionari statali.

Lizzie Litzow, portavoce del Comitato del Senato repubblicano nazionale, ha affermato che gli elettori “credono nelle riforme di sicurezza elettorale basate sul buon senso” e ha accusato i democratici di “ignorare i desideri della gente e rispondere agli sforzi dei repubblicani per rendere le elezioni più sicure. “Causa falsa rabbia”.

Un sondaggio condotto dalla Monmouth University il mese scorso ha rilevato che il 71% degli americani ritiene che dovrebbe essere più facile votare in anticipo di persona. Allo stesso tempo, i quattro quinti degli americani hanno affermato di sostenere le leggi che richiedono agli elettori di mostrare un documento d’identità con foto quando votano.