Biden, il Congresso non è d’accordo su come pagare le infrastrutture Reuters

Pasaki ha detto lunedì che la Casa Bianca non ha rinunciato ai piani per aumentare la spesa su elementi come lezioni prescolari gratuite e congedi familiari retribuiti. Ha detto che la Casa Bianca non ha mai considerato i negoziati sulle infrastrutture come un “passo”.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto lunedì che Biden dovrebbe parlare con i legislatori già lunedì, ma ha aggiunto che non c’è molto tempo per i negoziati prima che il Partito Democratico decida di andare avanti con il voto di parte.

Ventuno dei 100 senatori degli Stati Uniti, tra cui 11 repubblicani, 9 democratici e 1 persona indipendente che si è riunita con il caucus del Partito Democratico, stanno lavorando a un quadro per la ricostruzione di strade, ponti e altre infrastrutture tradizionali. 1.2 trilioni di dollari in otto anni.

Brian Deese, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato lunedì alla CNN: “Abbiamo ancora alcuni problemi, soprattutto in termini di come paghiamo”.

WASHINGTON (Reuters)- Funzionari statunitensi hanno detto lunedì che il presidente Biden continuerà a discutere della legislazione sulle infrastrutture statunitensi questa settimana, ma la Casa Bianca non ha ancora concordato con i legislatori su come pagare tali fatture.

