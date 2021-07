Biden mette alla prova l’abilità politica facendo una campagna per fermare il candidato governatore della Virginia Reuters

McAuliffe ha raccolto milioni di dollari per il candidato democratico ed è stato uno stretto alleato dell’allora presidente Bill Clinton, ancora in carica per quattro anni dopo la fine del suo primo mandato. La legge statale vieta al governatore di candidarsi alla rielezione.

McAuliffe ha cercato con entusiasmo di portare Trump alle elezioni. McAuliffe ha detto di Yankin: “Non sta correndo per te. Sta correndo per Donald Trump”.

È probabile che la campagna per la Virginia sia vista come un referendum sul primo anno in carica di Biden e una prova della forza del presidente democratico. Nelle prime elezioni di medio termine, dopo che è subentrato un nuovo presidente, il partito che controlla la Casa Bianca di solito perde seggi al Congresso.

L’avversario di McAuliffe nella corsa al governatorato è l’uomo d’affari della Virginia Glenn Youngkin (Glenn Youngkin), un repubblicano sostenuto da Trump. Biden ha dichiarato: “Il ragazzo per cui Terry stava correndo è in realtà l’assistente di Donald Trump.” “Non so da dove vengano questi ragazzi”.

“Terry e io abbiamo molto in comune. Sono contro Donald Trump, e anche Terry”, ha detto Biden. “Ho frustato Donald Trump in Virginia e Terry farà lo stesso”.

Biden si è recato a breve distanza da Washington in un parco ad Arlington, in Virginia, per partecipare alle attività di McAuliffe. McAuliffe è un membro a lungo termine della politica democratica. Sarà rieletto governatore della Virginia alle elezioni di novembre.

Arlington, Virginia (Reuters)-Venerdì, il presidente Joe Biden ha messo alla prova la sua abilità politica per il candidato governatore democratico Terry McAuliffe in Virginia venerdì, che si dice sia in competizione con gli “assistenti” dell’ex presidente Donald Trump.

