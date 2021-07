Biden ordina un’indagine sull’ultimo attacco ransomware Reuters

Giovedì, le autorità statunitensi e britanniche hanno dichiarato che le spie russe accusate di interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 hanno abusato delle reti private virtuali (VPN) per prendere di mira centinaia di organizzazioni in tutto il mondo per la maggior parte degli ultimi due anni.

In una dichiarazione di venerdì, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti ha dichiarato che “sta agendo per comprendere e risolvere il recente attacco ransomware alla catena di approvvigionamento sul prodotto VSA di Kaseya”.

Kaseya ha dichiarato venerdì sul suo sito Web che sta indagando su un “potenziale attacco” al VSA, che i professionisti IT utilizzano per gestire server, desktop, dispositivi di rete e stampanti.

Biden ha affermato che “non siamo sicuri” di chi ci fosse dietro l’attacco. “L’idea originale non era il governo russo, ma non ne siamo ancora sicuri”, ha detto.

© Reuters. Foto del file: in questa foto illustrata scattata il 13 maggio 2017, un uomo mascherato tiene in mano un laptop mentre il codice di rete viene proiettato su di lui. REUTERS/Kacper Pempel/Illustrazione/Foto d’archivio

