Biden prende in considerazione la necessità di vaccinare i lavoratori federali contro il COVID-19 Reuters

Le nuove linee guida sanitarie dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie si applicano solo agli americani vaccinati in luoghi pubblici al chiuso in aree in cui il coronavirus si sta diffondendo rapidamente.

“A differenza del 2020, abbiamo le conoscenze scientifiche e gli strumenti per prevenire la diffusione di questa malattia. Non torneremo indietro nel tempo”.

Ha detto in un’altra dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca che il presidente prevede di annunciare il “prossimo passo” giovedì per consentire a più americani di ricevere iniezioni.

Biden ha fatto le osservazioni di cui sopra durante una visita all’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale a McLean, in Virginia, perché gli esperti sanitari del suo governo hanno consigliato agli americani che sono stati vaccinati contro il COVID-19 di ricominciare a indossare maschere in alcuni casi a causa del virus. Diffondi varianti Delta molto veloci.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.