Biden sceglie Damian Williams come primo procuratore federale a Manhattan Reuters

Ha anche usato l’assistente procuratore degli Stati Uniti Christopher Kavanaugh (Christopher Kavanaugh) come procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Virginia per assistere nel perseguire l’autoproclamato neonazista James Fields nel 2017 a Charlottes, in Virginia. raduno suprematista a Vail.

Per l’Eastern District of Virginia, un ufficio noto per la gestione di numerosi procedimenti giudiziari di alto profilo relativi al terrorismo e alla sicurezza nazionale nel paese https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN2AV2W2, Biden ha nominato il procuratore federale senior Jie Sika Arbor .

L’ufficio si occupa di un caso criminale di alto profilo, accusando il miliardario di Trump di lobbying illegale per conto dell’alleato degli Emirati Arabi Uniti Thomas Barrack, che è accusato di lobbying illegale per conto degli Emirati Arabi Uniti. Barak si è dichiarato non colpevole.

Per il procuratore federale per il distretto orientale di New York, con sede a Brooklyn, New York, Biden ha nominato Breon Peace ex procuratore federale ed è ora partner dello studio legale Cleary Gottlieb.

Prima che Williams assumesse la sua attuale posizione, ha citato in giudizio l’ex presidente dell’Assemblea dello Stato di New York Sheldon Silver per corruzione ed estorsione, nonché l’ex rappresentante degli Stati Uniti Christopher Collins per insider trading e caso di mentire all’FBI.

Attualmente sta indagando sull’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, che dirigeva l’ufficio negli anni ’80 e recentemente era noto per aver rappresentato l’allora presidente Donald Trump.

Se confermato dal Senato degli Stati Uniti, Williams sarà il primo a supervisionare https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-sdny/schumer-urges-three-black-nominees-for-top- Black us -avvocato-jobs-in-new-york-idUSKBN2BF2ME Ufficio del procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York. Attualmente ricopre il ruolo di capo del gruppo di lavoro sui titoli dell’ufficio.

© Reuters.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato un briefing per la Federal Emergency Management Agency (FEMA) e il suo team di risposta per la sicurezza interna e il coronavirus (COVID-19), spiegando come la pandemia influisce sulla preparazione agli uragani”, nel National Restaurant 2/2

