Biden si dirige in North Carolina per vendere vaccini perché il tasso di iniezione rallenta negli Stati Uniti Reuters

La first lady Jill Biden e Fauci hanno visitato i siti di vaccinazione in Florida, tra cui un sito drive-through e un sito in un’arena di hockey.

La prima visita di Biden in North Carolina da quando è entrato in carica a gennaio è stata uno di una serie di eventi legati al COVID giovedì, comprese le telefonate del secondo gentiluomo Douglas Enhof e del chirurgo statunitense Vivek Mersey, per sottolineare gli sforzi del settore privato per rivolgersi ai giovani.

La Casa Bianca ha riconosciuto questa settimana che non completerà almeno parte del termine di vaccinazione per il 70% degli adulti americani prima del 4 luglio e ha sottolineato che i giovani tra i 18 e i 26 anni sono particolarmente riluttanti a ricevere il vaccino.

WASHINGTON (Reuters)-Il presidente Joe Biden si è recato giovedì nella Carolina del Nord per incoraggiare le persone a vaccinarsi contro il COVID-19, perché nonostante gli sforzi a livello nazionale per vaccinare per fermare la diffusione del coronavirus, i tassi di vaccinazione stanno rallentando.

