Biden sollecita le vaccinazioni durante il discorso di Trump a sostegno dell’evento del municipio dell’Ohio Reuters

Gli esperti affermano che dagli anni ’90, gli standard federali hanno valutato il ponte come “funzionalmente obsoleto” e in genere trasporta il doppio del numero di veicoli per cui è stato progettato.

L’incidente di Cincinnati ha dato a Biden l’opportunità di discutere direttamente le sue proposte economiche con gli americani e cercare di convincere le persone non vaccinate a farsi vaccinare.Biden è stato talvolta criticato per il suo discorso stupido mentre leggeva il discorso del gobbo.

Il municipio di Biden, andato in onda sulla CNN, ha segnato la sua terza visita nello stato mentre i casi di COVID-19 sono aumentati in una mutazione fatale e gli sforzi di vaccinazione della Casa Bianca sono stati bloccati da un’ondata di disinformazione e sospetto prima.

Funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato che l’evento tenutosi in parte a Cincinnati lo scorso novembre darà all’ex presidente repubblicano Donald Trump un voto forte, che darà al democratico Biden l’opportunità di riflettere sui suoi primi sei mesi in carica e chiedere direttamente agli americani di farsi vaccinare.

“Guarda, è davvero semplice. Abbiamo una pandemia per coloro che non sono stati vaccinati. È così semplice, è così semplice. Recentemente sono morte 10.000 persone. Di queste, circa 9.950 persone non sono state vaccinate. Persone. Non vaccinate “. ha detto Biden.

