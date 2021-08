Biden stretto tra alleati e talebani prima della scadenza dell’Afghanistan

Share it

Martedì Biden dovrà affrontare le pressioni degli alleati occidentali, che sperano che il ritiro guidato dagli Stati Uniti dall’Afghanistan venga esteso oltre il 31 agosto, mentre affronta l’umiliante prospettiva che i talebani possano porre il veto a questa idea.

Alla riunione di emergenza del G7, il presidente degli Stati Uniti ascolterà gli alleati tra cui il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron chiedere un’estensione dei negoziati con i talebani.

Ma la mossa ha messo in luce la fragilità della posizione dell’Occidente in Afghanistan, perché le principali democrazie del mondo hanno effettivamente supplicato i talebani di consentire loro di continuare la loro evacuazione per alcuni giorni.

Il portavoce dei talebani Suhail Shaheen ha dichiarato al Financial Times che le truppe americane e straniere rimaste all’aeroporto di Kabul devono ritirarsi secondo il calendario stabilito dall’amministrazione Biden.

“Altrimenti, sarà una violazione”, ha detto Shahin. “La nostra leadership prenderà la decisione [on how] Rispondere alle violazioni. “

Lunedì pomeriggio, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jack Sullivan ha detto ai giornalisti che l’amministrazione Biden crede che “da ora al 31, abbiamo tempo per lasciare che qualsiasi americano se ne vada. [who] Volere uscire”.

Ma non esclude un possibile rinvio. Sullivan ha dichiarato: “Siamo in contatto con i talebani e stiamo discutendo con i talebani su ciò che sta accadendo attualmente a Kabul e ciò che sta accadendo all’aeroporto”.

“Continueremo queste conversazioni con loro: alla fine, questa sarà la decisione del presidente, non di nessun altro”, ha aggiunto.

Il ministro della Difesa britannico James Shipper ha ammesso che i talebani hanno “votato” se consentire l’evacuazione dall’aeroporto di Kabul fino a settembre.

Rispettata

Ha anche ammesso che forzare lo scontro con il nuovo regime di Kabul può essere controproducente e che il ritiro dalla “zona di guerra” renderà più difficile il compito dell’Occidente.

“Anche se la volontà politica di Londra, Washington, Parigi e Berlino viene rinviata, i talebani potrebbero rifiutare”, ha detto a LBC Radio nel Regno Unito.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che il segretario alla Difesa Lloyd Austin sta lavorando duramente per rispettare la scadenza e non ha chiesto al presidente di prorogare la scadenza.

“Come ha detto il segretario, se ha bisogno di avere più dialogo con il comandante in capo nei tempi previsti, lo farà”, ha detto Kirby. “Ma non siamo ancora arrivati ​​a quel momento.”

Johnson, che è presidente del Gruppo dei Sette nazioni, sosterrà in un incontro virtuale che più tempo impiega l’Occidente per evacuare i civili, compresi gli afgani che sostengono la missione della NATO, più persone può evacuare.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato: “Siamo preoccupati per la scadenza del 31 agosto fissata dagli Stati Uniti. Serve più tempo per completare l’operazione in corso”.

Rispettata

Ma l’Occidente ha ancora la scadenza per la fine del mese. L’esercito degli Stati Uniti ha riferito lunedì il più grande giorno di trasporto aereo dall’Afghanistan fino ad oggi, con 28 voli statunitensi che hanno portato più di 10.000 persone fuori dal paese in 24 ore.

Biden ha parlato con Johnson prima della riunione del G7 lunedì. Secondo la Casa Bianca, hanno discusso del piano di evacuazione e “dell’importanza di uno stretto coordinamento con alleati e partner per gestire la situazione attuale e sviluppare un approccio comune alla politica dell’Afghanistan”.

Johnson solleciterà i leader del Gruppo dei Sette ad aumentare l’assistenza per alleviare la crisi dei rifugiati nella regione e il Regno Unito si è impegnato a fornire assistenza umanitaria fino a 286 milioni di sterline.

Il denaro sarà utilizzato nella regione, compresi i paesi terzi, che sarà necessario per affrontare i rifugiati afgani che cercano di andare in occidente in conformità con il piano di reinsediamento.

La Gran Bretagna si è impegnata ad accogliere 20mila persone in cinque anni, ammettendo che molte persone che cercheranno di fuggire dal Paese non potranno raggiungere l’aeroporto di Kabul nei prossimi giorni e dovranno partire via Pakistan e altri Paesi.

Johnson ha dichiarato: “Insieme ai nostri partner e alleati, continueremo a utilizzare tutti i mezzi umanitari e diplomatici per sostenere i diritti umani e proteggere i risultati degli ultimi due decenni”.

Ha aggiunto: “I talebani giudicheranno in base alle loro azioni, non alle loro parole”.

Una famiglia è salita a bordo di un C-17 Globemaster dell’aeronautica statunitense all’aeroporto di Kabul © via REUTERS



Downing Street ha detto che non proporrà sanzioni contro il nuovo regime, anche se Biden si è detto aperto a questa idea.

Il presidente ha detto domenica che la minaccia di sanzioni “dipende dalle azioni dei talebani”. Un funzionario britannico ha dichiarato che non è saggio minacciare i talebani durante il processo di evacuazione.

Downing Street ha confermato che è impossibile per la Gran Bretagna e altri alleati della NATO inviare nuove forze militari per occupare l’aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle forze statunitensi.

Il Regno Unito sta cercando di evacuare circa 4.000 civili rimasti, compresi quelli che hanno aiutato l’esercito britannico e “persone idonee” che potrebbero subire persecuzioni da parte dei talebani.