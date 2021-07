Biden White House serve hamburger, ricordando il 4 luglio Reuters

Gli Stati Uniti sono tornati alla normalità: sebbene l’obiettivo di Biden di ottenere il 70% degli adulti americani per ottenere almeno un vaccino prima di domenica fosse in qualche modo frustrato, le persone non indossavano maschere quando viaggiavano e si riunivano lì. Il governo ha calcolato che la cifra è di circa il 67% perché alcune persone si sono rifiutate di ricevere l’iniezione.

Per un Paese stanco delle restrizioni e delle difficoltà della pandemia di coronavirus, questa è una dolce dose di nostalgia: con la diffusa disponibilità di vaccini, questi oneri si sono ridotti ma non sono scomparsi.

Dopo aver trascorso una vacanza in Michigan comprando una torta di ciliegie, e poi aver passato una notte tranquilla nella sua casa in Delaware, Biden tornerà alla Casa Bianca per intrattenere circa 1.000 persone per godersi hamburger e fuochi d’artificio.

