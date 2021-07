Big Tobacco lavora duramente per convincere i critici che può smettere di fumare

Quando uno dei più grandi gruppi mondiali di tabacco afferma di voler “lasciare che il mondo smetta di fumare”, sarà inevitabilmente sospettato, quindi l’acquisizione da 1 miliardo di sterline da parte di Philip Morris International di una società britannica che produce inalatori per l’asma non è sufficiente per fare scalpore Sorprendente.

La capitalizzazione di mercato di questo gruppo quotato a New York è di 155 miliardi di dollari. Azienda farmaceutica Vectura All’inizio di questo mese, come parte della sua “evoluzione naturale in un’azienda sanitaria più ampia”. Tuttavia, il governo britannico ha promesso di prestare molta attenzione alla transazione per motivi di interesse pubblico.

Questa è una di una serie di acquisizioni da parte di grandi aziende del tabacco per raggiungere la diversificazione oltre le loro attività tradizionali – dalle sigarette elettroniche e dalle sigarette elettroniche ai prodotti in buste di nicotina orale – ma Philip Morris può giustamente affermare di aver preso l’iniziativa nell’ampliare la sua affari, visione. Dal 2008, ha investito 8 miliardi di dollari per supportare la sua strategia di prodotto senza fumo.

“Questa è una mossa molto audace da parte del proprietario di Marlboro”, ha detto al Financial Times Emmanuel Gbagbo, direttore finanziario del gruppo. “Crediamo e contribuiremo alla graduale eliminazione delle sigarette”, ha aggiunto.

Tuttavia, gli attivisti si sono chiesti fino a che punto un’industria che è stata accusata per decenni di fare pressioni sull’oro nero e sponsorizzare ricerche accademiche problematiche sia affidabile quando esprime interesse per la salute.

“Questa non è la prima volta che Philip Morris afferma di avere a cuore la salute dei consumatori”, ha affermato Matt Myers, presidente della Tobacco Free Kids Campaign, un ente di beneficenza statunitense.

Ha riconosciuto che l’organizzazione è andata oltre la maggior parte dei concorrenti nel promuovere l’uso di alternative a basso rischio, ma ha sostenuto che l’azienda vende ancora sigarette in gran numero in molti paesi a basso e medio reddito e attualmente rappresenta circa l’80% del fumatori in tutto il mondo. “Molte di queste azioni non sono coerenti con le parole”, ha detto.

Philip Morris ha accusato organizzazioni come il Tobacco Free Kids Movement di ritardare la transizione delle sigarette facendo pressioni per bloccare la vendita di sigarette elettroniche e altre alternative.

Rendimento da dividendi avvincente

L’industria del tabacco è stata oggetto di sospetti da quando c’erano prove che l’industria del tabacco avesse mentito al pubblico sui pericoli del fumo decenni fa.

Secondo British American Tobacco, l’industria globale del tabacco vale circa 818 miliardi di dollari e vende a quasi un quinto della popolazione mondiale. Allo stesso tempo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo, compreso il fumo passivo, provoca circa 8 milioni di morti ogni anno. In confronto, il numero di morti per Covid-19 registrati fino ad oggi è di circa 4,1 milioni.

Pubblicità Marlboro nel 1957. Il produttore di Marlboro Philip Morris afferma di aver collegato la retribuzione dei dirigenti alla sua nuova missione di “mondo non fumatori” © Granger/Shutterstock



Il mercato è diviso Circa l’attrattiva del settore. Molti investitori hanno tolto il tabacco dai loro portafogli anni fa, ma altri sono stati attratti dall’enorme flusso di cassa generato da un prodotto che crea dipendenza. Per molto tempo, i produttori di sigarette sono noti per i loro incredibili rendimenti da dividendi: Philip Morris è del 5%, Altria e British American Tobacco sono più del 7%.

Di recente, Philip Morris ha cercato di ampliare il proprio appeal prestando attenzione alle tendenze di sviluppo sostenibile degli investitori.Il mese scorso il CEO Jacek Olczak ha ospitato un webcast sull’argomento. Ha detto ai partecipanti che la sua azienda ha collegato il compenso dei dirigenti alla sua nuova missione di “far smettere di fumare al mondo” eliminando gradualmente le sigarette. La società sostiene inoltre che è più vantaggioso per gli investitori attenti alla salute collaborare con le aziende produttrici di tabacco piuttosto che cederle.

“Da un punto di vista filosofico, non credo che il rifiuto possa risolvere alcun problema”, ha dichiarato l’anno scorso al Financial Times il predecessore di Olzac, Andre Carranzopoulos: “La partecipazione è l’unico modo per cambiare il comportamento umano”.

Tuttavia, gli investitori continuano a muoversi nella direzione opposta. ABN Amro ha deciso di smettere di investire in azioni di tabacco nel 2018. Ruben Zandvliet, consulente per gli affari e i diritti umani di ABN AMRO, ha dichiarato al Financial Times che l’esclusione non è la scelta predefinita quando si ha a che fare con aziende controverse, ma “per il tabacco, pensiamo che questa sia l’unica opzione perché l’impatto negativo è troppo estremo”.

“Non c’è modo di partecipare con successo, perché significa costringerli a smettere di vendere tabacco e riformare completamente il loro modello di business”, ha aggiunto, definendo l’offerta di Philip Morris per Vectura “la forma più cinica di integrazione verticale che posso immaginare”.

Gail Hurley, consulente di finanza sostenibile con il gruppo di lobby Tobacco Free Portfolios, ha affermato: “È importante ricordare che i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche non sono innocui”, anche se non sono dannosi come le sigarette.

Zandvliet ha dichiarato che la banca non ha mai valutato l’impatto finanziario della sua decisione perché il cliente non le ha chiesto di farlo.

stabilimento Philip Morris in Svizzera.Quasi un quarto dei 28,7 miliardi di dollari di reddito netto del gruppo lo scorso anno proveniva dal suo portafoglio di investimenti per la riduzione del rischio, che include le sigarette elettroniche © Philip Morris



Nonostante la perdita finanziaria, altri hanno ancora insistito sulla decisione di andarsene. Calpers è il più grande fondo pensione pubblico degli Stati Uniti ed è stato scorporato dal business del tabacco nel 2000. Anche se uno studio del 2018 ha mostrato che aveva perso circa 3 miliardi di dollari di guadagni, ha comunque insistito sulla sua decisione.

Dubbi sul mondo delle sigarette zero

Nella promozione della sua strategia “oltre la nicotina”, Philip Morris ha cautamente sottolineato agli investitori che ritiene che i prodotti che sostituiscono le sigarette possano essere ugualmente redditizi, o anche di più.

Quasi un quarto dei 28,7 miliardi di dollari di reddito netto del gruppo lo scorso anno proveniva dal suo portafoglio di riduzione del rischio, che include IQOS, un dispositivo simile a una sigaretta che può riscaldare anziché bruciare il tabacco. Questo lo rende un leader del settore: i prodotti meno dannosi di British American Tobacco rappresentano poco più del 5% delle vendite e il marchio Empire è inferiore al 3%.

L’analista di Panmure Rae Maile ha affermato che Philip Morris “ha un rapporto prezzo/utili più elevato rispetto a qualsiasi altra azienda del settore”. “A questo proposito, gli investitori votano con i piedi”.

“Il caso di investimento che circonda IQOS ha attirato l’immaginazione degli investitori”, ha detto, aggiungendo che IQOS impiegherà del tempo per realizzare profitti dopo il suo lancio nel 2014, “ma quest’anno Philip Morris ha aggiornato la sua guida ai profitti… e ha annunciato un annuncio . Un piano di riacquisto delle azioni: ora non abbiamo solo una storia, ma anche una consegna”.

La sigaretta elettronica IQOS prodotta da Philip Morris © Fabrice Coffrini/AFP via Getty



Ma poche altre aziende produttrici di tabacco sono così ottimiste come Philip Morris sulla possibilità di non fumare più sigarette nel mondo.Philip Morris ha espresso sostegno all’obiettivo del governo britannico di eliminare quasi tutto il fumo entro il 2030.

Gli scettici sostengono che anche se i leader di mercato di oggi smettono di vendere sigarette, altri smetteranno di vendere.

“Speriamo che un giorno non saremo più considerati l’industria del tabacco e le società del tabacco”, ha dichiarato al Financial Times il direttore marketing di British American Tobacco Kingsley Wheaton. “Ora, il giorno in cui British American Tobacco venderà la sua ultima sigaretta, sarà l’ultima sigaretta venduta nel mondo? Dubito che lo sia.”

Japan Tobacco International, che produce tabacco Old Holborn e sigarette cammello, non ha specificato la proporzione delle vendite di prodotti diversi dalle sigarette, ma ha affermato che “vediamo [cigarettes]Nel prossimo futuro, i prodotti del tabacco riscaldato coesisteranno con altri prodotti che riducono il rischio”.

Il marchio Empire quotato a Londra dietro le sigarette Winston e Davidoff ha adottato un approccio completamente diverso. A gennaio, il suo nuovo CEO Stefan Bomhard ha annunciato che il gruppo Rivolgi la tua attenzione alle sigarette, Che si è “troppo concentrato” sulle alternative. La scorsa settimana ha annunciato la riorganizzazione della sua struttura di ricerca sulle sigarette elettroniche a Liverpool, mettendo a rischio metà del lavoro.

Chi diventerà il nuovo consumatore?

I critici del settore hanno un’altra preoccupazione: se i fumatori esistenti passano alle alternative alle sigarette, sono necessari nuovi consumatori.

Moira Gilchrist, vicepresidente della strategia e delle comunicazioni scientifiche di Philip Morris, ha posto la stessa domanda: “Cosa succede quando esaurisci tutti i fumatori adulti e passi a prodotti a basso rischio?”

La sua risposta risiede nella ricerca dell’azienda sul CBD, un estratto non psicoattivo dalla pianta di cannabis, e Fertin Pharma, una società di bustine di nicotina e pastiglie che ha recentemente acquisito. Ha detto che un modo per Philip Morris è vendere prodotti che promuovono “sonno, energia e calma”.

“Penso che stiamo mostrando al mondo il nostro percorso dopo aver fumato prodotti”, ha aggiunto: “Stiamo molto attenti a garantire di raggiungere il pubblico giusto”.

Deborah Arnott, amministratore delegato del gruppo di lobby britannico Action Smoking and Health, non crede ancora che l’industria del tabacco possa sbarazzarsi con successo dei prodotti a base di nicotina.

“Philip Morris ha avuto l’idea che si tratta solo di cambiare i fumatori, non di creare dipendenza dalla nuova generazione”, ha detto. “Ma a lungo termine, funzionerà solo se la nuova generazione diventa dipendente”.