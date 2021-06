Bill Barr ha affermato di sospettare che la dichiarazione di frode elettorale di Trump fosse “vantata” fin dall’inizio – shareandstocks.com

L’ex procuratore generale Bill Barr ha detto quando ha commentato pubblicamente la sua rottura con Donald Trump per la prima volta dopo le elezioni presidenziali Colloquio Inserito domenica Organizzazione Atlantica Molto prima di confutare pubblicamente e dare il via libera all’indagine del Dipartimento di Giustizia, era scettico sulle accuse di frode elettorale dell’ex presidente, che secondo lui servivano in parte per aiutarlo a combattere Trump.

Secondo un’intervista condotta da Jon Carr di ABC News, Barr è stato ampiamente considerato come uno dei più stretti alleati di Trump durante il suo mandato, e ha detto che pensava che il discorso sulla frode elettorale fosse “assurdità”. Organizzazione Atlantica.

“Ho sempre sospettato che non ci fosse nulla lì”, ha detto Barr, notando che aveva indagato personalmente su molte delle affermazioni di Trump, incluso quello che Detroit chiamava “dumping del voto” e ha presto scoperto che questo non era vero.

Nonostante ciò, Barr ha dato il via libera all’indagine del Dipartimento di Giustizia sulla menzogna e ha dato loro un cappotto efficace prima di renderla pubblica. dichiarazione In un’intervista con l’Associated Press del 1° dicembre, non si sono verificati brogli elettorali diffusi nell’ultimo mese dopo le elezioni.

Sebbene Barr abbia descritto pubblicamente le accuse di frode come “accuse sostanziali” che potrebbero “incidere sui risultati elettorali” nel novembre 2020, ha affermato in una nuova intervista di aver effettivamente consentito ai pubblici ministeri di condurre indagini in modo da avere prove a Trump che dimostrassero che alla fine dovuto affrontarlo.