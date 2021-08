Bill Gates trasferisce quote di Deere, Canadian National e AutoNation

Share it

Queste informazioni provenivano da 13D depositate presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. 13D è presentato entro 10 giorni dall’acquisizione da parte dell’entità di più del 5% di qualsiasi classe di titoli societari. Le modifiche successive alle partecipazioni o alle intenzioni devono essere riportate nel documento rivisto. Il materiale è dal 5 agosto all’11 agosto 2021. fonte: InsiderScore.com

Gruppo Ferrovie Est Detiene 1.025.000 azioni di questo produttore di cuffie da gioco, di cui 525.000 azioni sono la base per le opzioni esercitabili. Il 27 aprile, Donerail si offrì di acquisire Turtle Beach a un prezzo non rivelato. Il 9 luglio si è tenuta una riunione e il consiglio di amministrazione di Turtle Beach ha respinto la proposta. Secondo Donerail, Turtle Beach ritiene che la proposta “non sia considerata abbastanza alta da giustificare un’ulteriore partecipazione”. ultimi sette anni.Il “prezzo medio ponderato per il volume” è un “premio significativo”.

Sottopeso

Petrolio occidentale

(ossigeno)

Icahn capitale Secondo il rapporto, la società di esplorazione di petrolio e gas ha una posizione relativamente bassa di 66.155.972 azioni, incluse 19.304.913 azioni di relativi warrant esercitabili. Icahn Capital ha venduto per la prima volta 1.200.000 azioni occidentali il 9 giugno al prezzo di 28,62 dollari per azione. Icahn ha successivamente venduto 2.274.287 azioni di Occidental Petroleum al prezzo di $ 26,50 per azione dal 5 al 6 agosto. Dopo queste vendite, Icahn ora detiene il 6,9% delle azioni negoziabili di Occidental.

servizio

(FISV)

KKR (KKR) ha rivelato che la sua consociata interamente controllata, Omaha Holdings LP, ha approvato il piano di trading 10b5-1 il 4 agosto, che venderà fino a 30.000.000 di azioni fintech. Il piano rimarrà in vigore fino alla vendita di tutte le azioni Fiserv o fino al 31 maggio 2022, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Se Omaha Holdings/KKR vende la quota maggiore, KKR dimezzerà le sue attuali 62.300.667 azioni Fiserv, pari al 9,4% delle azioni in circolazione.

Dier

(di),

Ferrovie nazionali canadesi

(CNI) e

automazione

(Uno)

Investimento a cascata, Strumenti di investimento

Microsoft

(MSFT) il co-fondatore Bill Gates ha rivelato che quando Bill Gates ha trasferito i titoli a Melinda Frank Gates, tutte e tre le partecipazioni sono state ridotte. I due hanno completato il loro divorzio all’inizio di questo mese.

Il 5 agosto Cascade ha trasferito direttamente le azioni delle tre società a Melinda French Gates senza alcun compenso. I trasferimenti includono 2.813.500 azioni del produttore di macchinari pesanti Deere, 9.527.000 azioni dell’operatore ferroviario Canadian National e 3.332.063 azioni del rivenditore di auto AutoNation.

Di conseguenza, Cascade ora possiede 26.446.073 azioni Deere, che rappresentano l’8,5% delle azioni; 91.694.714 cittadini canadesi, con una quota del 12,9%; e 12.158.211 azioni AutoNation, che rappresentano il 17% delle azioni in circolazione.

Questi sono gli ultimi trasferimenti di azioni da Cascade Investment a Melinda Gates. La coppia ha rivelato pubblicamente all’inizio di maggio che stavano divorziando. Subito dopo, Bill Gates trasferisce le azioni in un

Coca Cola

(KO) Bottlers, Mexican Broadcasting Corporation e altre società valutano Melinda Gates quasi 2,4 miliardi di dollari. Più tardi quel meseSuccessivamente, Cascade Investment di Bill Gates ha trasferito più di $ 850 milioni di azioni Deere a Melinda Gates.

e-mail: editors@barrons.com