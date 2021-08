Binance Coin: Aspetta questo prima di intraprendere qualsiasi azione

Share it

sulla superficie, Moneta BinanceIl lento movimento verso la soglia dei 400 dollari sembra essere laterale e monotono. Tuttavia, una cosa che spicca è la continua ripresa di BNB dal 22 luglio. Il token è sceso al di sotto del segno di $ 250 e il rimbalzo da un minimo più basso è senza dubbio un sollievo. Ora, poiché BNB si avvicina a $ 350 al momento della stampa, sembra più probabile che rimbalzi a $ 400.

L’azione sui prezzi sembra rialzista, ma è vero?

Al momento in cui scriviamo, il prezzo di Binance Coin è di $ 350,91. Sebbene la volatilità sembri essere maggiore sul grafico a un’ora, il grafico a un giorno sembra più calmo. BNB è cresciuto del 4,89% nelle ultime 24 ore e del 9,98% nell’ultima settimana. Queste escursioni possono sembrare inizialmente piacevoli. Tuttavia, tenendo conto del fatto che non c’è stato un aumento significativo del volume degli scambi, mostra che, nonostante gli alti guadagni, il volume degli scambi è molto basso.

Il livello di supporto principale delle altcoin è a 310 USD e la resistenza è a 365 USD.È necessario superare questa resistenza per rimbalzare saldamente al di sopra dei 400 USD. Vale la pena notare che da metà maggio, BNB ha toccato un minimo più alto, che ha tolto l’asset dalla tendenza al ribasso. Inoltre, l’asset è finalmente entrato in un’area di ipercomprato che non si vedeva da maggio.

L’asset è già al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 settimane. Guardando al futuro, deve anche superare la media mobile a 100 settimane per definire questo slancio al rialzo un vero rimbalzo. È interessante notare che la media mobile a 100 settimane è leggermente superiore a $ 375.

Se l’asset supera questo livello, il suo percorso di rimbalzo potrebbe essere più fluido. Inoltre, nel momento in cui scriviamo, il prezzo si trova in un momento rialzista nella zona di resistenza, il che potrebbe promuovere ulteriormente il trend.

Il rally di BNB continuerà?

Il valore di Binance Coin è aumentato di circa il 730% da inizio anno. Questi guadagni sono i più alti di tutti i principali altcoin, secondi solo a Dogecoin. Questo, insieme al suo continuo rimbalzo, potrebbe inviare un segnale di acquisto. Tuttavia, ci sono alcune cose che devono essere risolte.

In primo luogo, il fatto che Binance abbia lentamente ritirato l’offerta di BNB dal mercato attraverso il loro accordo di distruzione ha spianato la strada a BNB come asset class scarsa.Detto questo, ma la sedicesima stagione è attesa Bruciare BNB Quello che è successo il 18 luglio è stato enorme, senza alcun impatto sui prezzi. Tuttavia, va anche notato che tali fenomeni hanno solitamente effetti a lungo termine piuttosto che effetti a breve termine.

In secondo luogo, sebbene il prezzo di BNB stia aumentando, il suo sentimento sociale sta raggiungendo il suo picco. Il volume social di Binance Coin è in aumento dalla fine di luglio e ha visto un forte aumento in più giorni. Anche il suo ponderato sentimento sociale ha raggiunto un picco enorme il 7 agosto, evidenziando che di questa alternativa si parla molto.

Anche le attività di sviluppo di BNB hanno registrato un’impennata inaspettata il 4 agosto. Questo è stato il caso fino al momento della stesura di questo articolo. Allo stesso modo, il rapporto MVRV (30 giorni) evidenzia il massimo storico visto l’ultima volta il 9 maggio. Tutto sommato, la maggior parte degli indicatori dipinge un quadro rialzista per le alternative. Tuttavia, un indirizzo attivo giornaliero relativamente basso significa bassa attività.

A causa dei moderati indirizzi attivi giornalieri sul grafico e delle barre del volume in calo, BNB potrebbe vedere una maggiore volatilità nelle prossime ore di trading. Pertanto, nonostante tutti i segnali rialzisti, è meglio aspettare prima di agire.

