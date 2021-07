Binance rinnova la sua attività di derivati ​​europei

Con i regolatori che intensificano la repressione, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, smetterà di fornire futures e derivati ​​agli investitori in alcuni paesi europei.

Binance ha dichiarato il 30 luglio che gli utenti in Germania, Paesi Bassi e Italia non saranno in grado di aprire nuovi conti future o derivati, a partire da oggi. Indica che possono essere aggiunti altri paesi europei. In una data futura, lo scambio istruirà gli utenti nei paesi che hanno posizioni attuali di avere 90 giorni per chiudere le loro posizioni.

Inoltre, la Securities Commission of Malaysia ha condannato Binance e il suo CEO Changpeng Zhao per operazioni illegali nel paese, nonostante i precedenti avvertimenti. Ha ordinato a Binance di disabilitare il suo sito Web principale e l’applicazione mobile in Malesia entro 14 giorni lavorativi e di interrompere immediatamente tutte le attività di media e marketing nel paese. leggere Binance sospende i prelievi di GBP dopo il ritiro del partner Il comitato ha dichiarato: “Esorta fortemente coloro che attualmente hanno conti con Binance a interrompere immediatamente il trading attraverso la sua piattaforma e a ritirare immediatamente tutti gli investimenti”, aggiungendo che ha specificamente ordinato a Zhao di garantire che Binance venga ritirato dalla Malesia. Lo scambio ha affermato che prende sul serio i suoi obblighi di conformità e il suo sito Web non opera al di fuori della Malesia. Nelle ultime settimane, i regolatori globali hanno esercitato una pressione crescente sugli scambi che non hanno una sede. Diverse giurisdizioni, tra cui il Giappone e le Isole Cayman, hanno recentemente dichiarato di non aver ottenuto una licenza per operare lì. Secondo i dati di Coinmarketcap.com, Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo per lo scambio a pronti e derivati ​​in termini di volume di scambi. I singoli investitori desiderosi di ottenere rapidamente enormi rendimenti hanno una forte domanda per i loro derivati ​​e contratti futures. leggere Il CEO di Binance ammette che l’azienda non “fa sempre tutto bene” Al fine di rendere attraenti i rendimenti, consente ai trader di piazzare enormi scommesse con pochissimi soldi. Per alcuni contratti future, gli investitori possono ottenere una leva finanziaria di 125 a 1, il che significa che devono depositare solo 80 centesimi per accumulare l’equivalente di 100 dollari USA in Bitcoin o altre valute digitali. Binance ha dichiarato questo mese che gli utenti non possono superare la leva 20 a 1 nei loro conti futures entro i primi 60 giorni dalla creazione di un account. Un rapporto pubblicato venerdì ha rilevato che centinaia di americani che negoziano derivati ​​di criptovalute su scambi offshore come Binance possono facilmente aggirare le misure che cercano di impedirglielo. L’amministratore delegato di Binance ha dichiarato all’inizio di questa settimana che la società sta cercando di migliorare la comunicazione con i regolatori e sta cercando di stabilire una sede regionale nel processo di trasformazione da startup tecnologica a istituto finanziario. “Vogliamo essere pienamente conformi”, ha detto Zhao. “Vogliamo ottenere il permesso ovunque”. Scrivere a Caitlin Ostroff caitlin.ostroff@wsj.com Questo articolo è stato pubblicato dalla Dow Jones News Agency

leggi di più