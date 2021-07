Binance “sospende temporaneamente” i pagamenti dalla rete EU Sepa

Binance ha affermato che sospenderà i depositi bancari in euro, una delle principali reti di pagamento europee, e questo è l’ultimo segno di come la società di criptovalute abbia perso la sua connessione chiave con il sistema finanziario tradizionale a seguito di un giro di vite regolamentare.

Lo scambio ha dichiarato in un’e-mail inviata agli utenti martedì che a partire dalle 8:00 UTC di mercoledì, i clienti non potranno più depositare fondi tramite l’area di pagamento unica in euro o il piano Sepa. Lo scambio ha affermato che la mossa era dovuta a “eventi al di fuori del nostro controllo”.

La rete è un progetto dell’Unione europea che mira a coordinare i pagamenti in euro in tutta la regione, consentendo ai consumatori di inviare euro in più di 30 paesi.

Binance, che di solito visita Sepa tramite un intermediario di pagamento, descrive la mossa come “temporanea”.Ma i segni di restrizione Ultimo divieto I clienti trasferiscono fondi dalle banche tradizionali e altri tipi di conti finanziari agli scambi.Deposita tramite la rete di pagamento più veloce del Regno Unito Anche disabilitato Also Nella scorsa settimana. Barclays Bank, una delle più grandi banche della regione, ha dichiarato lunedì: Banna i clienti del Regno Unito Usa le carte bancarie per acquistare criptovalute negli scambi.

Secondo il sito web di Binance, i prelievi possono ancora essere effettuati tramite Sepa e Faster Payments. Non è stato possibile contattare immediatamente la Commissione europea per i pagamenti responsabile della Sepa per un commento.

Clear Junction, un processore di pagamento, ha fornito a Binance l’accesso a Faster Payments e Sepa, ma non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I regolatori di tutto il mondo hanno represso questa enorme azienda, che quest’anno ha elaborato più di $ 5 trilioni di transazioni e ha affermato di non avere una sede ufficiale.

Il mese scorso il regolatore finanziario britannico ha dichiarato che Binance è that non autorizzato Gestisce un’attività di asset crittografati nel paese e il Giappone ha recentemente avvertito lo scambio che sta conducendo attività crittografate non autorizzate con cittadini giapponesi. La Thailandia ha avviato un’indagine penale contro la società, mentre le Isole Cayman, dove si trova Binance, hanno dichiarato che il gruppo non è stato autorizzato a condurre operazioni crittografiche in quella giurisdizione.

I clienti di Binance sono stati in grado di aggirare le restrizioni sul deposito di valute tradizionali trasferendo le loro monete digitali da un altro exchange di criptovalute o wallet di criptovalute.

Binance ha aggiunto che gli utenti possono ancora acquistare monete e asset tramite carte di credito e di debito. Ha aggiunto che sta “lavorando con i nostri partner per trovare soluzioni”.

Lo scambio consente inoltre ai clienti di trasferire pagamenti in euro tramite una rete chiamata Sofort, ampiamente utilizzata in Germania, Austria e Svizzera. Un portavoce di Binance non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla sospensione della Sepa.