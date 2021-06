A partire da giugno 2021, Bitcoin È legale negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri paesi sviluppati. Nei mercati emergenti, lo status legale di Bitcoin è ancora molto diverso.Cina Restrizioni rigorose Bitcoin, ma in realtà non criminalizza la detenzione di Bitcoin.L’India vieta alle banche di negoziare Bitcoin e mantiene lo status giuridico generale di Bitcoin Criptovaluta Non è sicuro.In generale, è necessario guardare Leggi sui bitcoin in paesi specifici.

Anche se Bitcoin è legale, la maggior parte delle leggi che si applicano ad altre risorse si applicano anche a Bitcoin. Il diritto tributario è un settore in cui è probabile che la maggior parte delle persone abbia problemi. Ai fini fiscali, Bitcoin è generalmente considerato una proprietà piuttosto che una valuta.Tuttavia, ci sono delle eccezioni: El Salvador è stato il primo a riconoscere Bitcoin come corso legale giugno 2021.

Negli Stati Uniti, l’Internal Revenue Service si sta interessando sempre di più a Bitcoin e ha emanato linee guida per i contribuenti.

Per coloro che cercano l’anonimato, Bitcoin sembra essere imperfetto, quindi le attività illegali si stanno spostando su altre criptovalute.

Guida dell’IRS per i contribuenti statunitensi

Negli Stati Uniti, l’Internal Revenue Service (IRS) è sempre più interessato a Bitcoin e ha emanato linee guida. Nel 2014 l’agenzia ha emesso Avviso Agenzia delle Entrate 2014-21 Fornire informazioni sul trattamento fiscale delle valute virtuali. La valuta virtuale è un termine utilizzato dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti per la criptovaluta. Per il 2020, l’IRS ha aggiunto una domanda nella prima pagina del modulo 1040, che richiede ai contribuenti di dichiarare se sono impegnati in transazioni di valuta virtuale.

Il modulo IRS 2020 1040 chiede: “In qualsiasi momento nel 2020, hai ricevuto, venduto, inviato, scambiato o ottenuto in altro modo vantaggi finanziari di qualsiasi valuta virtuale?”

Altre questioni legali e normative

Bitcoin esiste in un mercato deregolamentato, quindi non esiste un’agenzia di emissione centralizzata.L’indirizzo Bitcoin non è richiesto numero di Social Security (SSN) o altre informazioni personali, come conti bancari standard negli Stati Uniti, che inizialmente hanno sollevato preoccupazioni sull’uso di Bitcoin per attività illegali.

All’inizio, l’anonimato di Bitcoin ha portato a molti usi illegali.Come tutti sappiamo, gli spacciatori lo usano, l’esempio più famoso è Via della Seta mercato.Questa è la cosiddetta parte Rete oscura Gli utenti possono acquistare droghe illegali qui. Tutte le transazioni sulla Via della Seta utilizzano Bitcoin. È stato infine chiuso dall’FBI nell’ottobre 2013.

Tuttavia, per coloro che cercano l’anonimato, Bitcoin ha diversi gravi difetti. In particolare, Bitcoin crea un registro pubblico permanente di tutte le transazioni. Una volta che una persona è collegata a un indirizzo, quella persona può utilizzare quell’indirizzo per connettersi ad altre transazioni.Criptovalute competitive, come moneta con Zero contanti, Ora fornisce una migliore protezione della privacy. Data questa situazione, le attività illegali si stanno allontanando da Bitcoin.

Definisci Bitcoin

La valuta digitale chiamata Bitcoin è stata creata da un individuo o un’organizzazione utilizzando un alias nel 2009 Satoshi NakamotoLa vera identità di Satoshi Nakamoto non è stata determinata.Non esiste un bitcoin fisico corrispondente alla banconota in dollari USA e euro Appunti.Esistono solo su Internet, di solito in Portafoglio digitale.

Un registro chiamato blockchain viene utilizzato per tracciare l’esistenza di Bitcoin. Può essere fornito direttamente o ricevuto da chiunque abbia un indirizzo Bitcoin tramite transazioni peer-to-peer.Anche Bitcoin viene scambiato Vari scambi In tutto il mondo, è così che viene determinato il suo prezzo.

Bitcoin può essere trasferito da un paese all’altro senza restrizioni. Tuttavia, il tasso di cambio contro le valute garantite dal governo può essere molto volatile. Ciò è in parte dovuto al fatto che la speculazione di solito fa salire i prezzi, ma anche perché Bitcoin ha un mercato relativamente piccolo rispetto alle valute tradizionali.