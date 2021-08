Bitcoin ha brevemente superato la soglia dei $ 50.000

il prezzo di Bitcoin (Bitcoin USD) Ha superato il traguardo dei $ 50.000 il 22 agosto 2021: questa è la prima volta da metà maggio che supera quel livello.Uno dei fattori che possono contribuire al sentimento rialzista verso Bitcoin e altre valute Criptovaluta Come Ethereum (Etere USD) insieme a Dogecoin (Dogecoin) È un commento di supporto Elon Musk, CEO del produttore di veicoli elettrici avanzati Tesla Inc. (Tesla) E si aspetta che la Fed possa continuare a prendere misure dovish Verrà mantenuto l’orientamento a tassi di interesse bassi, riducendo così l’attrattiva relativa di altre attività finanziarie. Musk ha dichiarato di possedere Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Altre forze che possono guidare l’aumento dei prezzi di Bitcoin sono estrazione E le attività di elaborazione, l’accettazione mainstream continua ad aumentare, le persone credono sempre più che possa diventare un hub per la nuova infrastruttura finanziaria globale e aumentare l’utilizzo come copertura inflazione, E il sentimento generale rialzista del mercato.

Bitcoin vola Il prezzo di Bitcoin ha superato i $ 50.000 il 22 agosto 2021.

Prima del tuffo, ha raggiunto questo livello a metà maggio.

I possibili fattori alla base della recente impennata includono bassi tassi di interesse, aumento dell’inflazione e crescente accettazione delle valute digitali.

Rimbalzo dell’estrazione e della lavorazione

Ci sono segnali che l’estrazione e l’elaborazione di Bitcoin siano rimbalzate dal punto più basso di luglio, quando il governo cinese ha annunciato la repressione. Questo è importante perché circa il 65% del mining di Bitcoin avviene in Cina.

L’accettazione mainstream aumenta

Un altro fattore che può spingere il prezzo di Bitcoin e altre criptovalute a rimbalzare è la crescente accettazione da parte delle banche e delle società di brokeraggio.Inoltre, le sedi di negoziazione di valuta digitale, come Coinbase Global, Inc. (moneta), viene creato per soddisfare la crescente domanda.

Inoltre, le aziende leader al di fuori del settore finanziario, la più famosa è Amazon.com, Inc. (Amazon) E Walmart (Classificazione dei rifiuti)——Recentemente pubblicato un annuncio di lavoro relativo allo sviluppo della strategia di valuta digitale. Mercato online PayPal Holdings, Inc. (PYPL) Ha annunciato che si sta muovendo nella direzione di consentire Bitcoin e altre valute digitali come metodo di pagamento. In effetti, all’inizio del 2021, Elon Musk ha lasciato intendere che Tesla potrebbe utilizzare Bitcoin per pagare i suoi veicoli, ma in seguito lo ha ritirato.

“Penso che non ci sia niente di più importante di questo”

Secondo Jack Dorsey, co-fondatore e CEO del sito di social network Twitter, Inc. (TWTR) E processore di pagamento Square, Inc. (qualità), “Bitcoin ha assolutamente cambiato tutto.” Ha aggiunto: “Penso che non ci sia niente di più importante di questo nella mia vita”.

Dorsey crede che Bitcoin possa supportare una nuova infrastruttura finanziaria che sia più inclusiva e di supporto alle comunità svantaggiate di tutto il mondo.Crede anche che Bitcoin possa difendersi dalla valuta Svalutazione E accelerare il trasferimento di fondi transfrontalieri. Dorsey ha detto: “Penso che non ci sia niente di più vantaggioso per le persone in tutto il mondo”.

Possibile copertura contro l’inflazione

Un’altra possibile ragione per il rimbalzo del prezzo di Bitcoin è che può essere vista come una copertura contro l’inflazione. Se è così, indicherà che sempre più investitori pubblici utilizzano valute digitali come sostituti dell’oro e di altri metalli preziosi, che sono strumenti di copertura dell’inflazione più tradizionali.

Sbalzi d’umore del mercato

David Donabian Direttore degli investimenti CIBC Private Wealth Management (CIO) ha dichiarato che è un “errore” attribuire le fluttuazioni del prezzo del Bitcoin a qualsiasi sviluppo o fattore fondamentale. “È guidato dallo slancio e dai flussi di capitale, nonché da un po’ di propensione al rischio complessiva e di avversione al rischio nel mercato”, ha detto a Fortune, aggiungendo che “non esiste un modo affidabile per valutarlo”.