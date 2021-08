Bitcoin: questo sarà il momento migliore per entrare nel mercato dei derivati

Bitcoin Quando il prezzo è alto, l’investimento mostra sempre dei grandi numeri. Il trading spot continua a fluttuare, dandoci nuovi obiettivi e aspettative. Ma è il mercato dei derivati ​​che ci mostra la posizione degli investitori quando guardano al futuro. Attualmente, il mercato dipinge un quadro molto interessante.

Futures e opzioni su Bitcoin

Bitcoin ha ora superato la critica violazione di $ 42.000 e ora potrebbe essere il momento giusto per gli investitori di studiare il mercato dei derivati. Poiché questo livello è stato una forte resistenza per diversi mesi, è difficile per BTC superarlo. Quando sarà effettivamente più alto di quello, aumenterà anche la fiducia degli investitori, e quindi possiamo vedere alcuni forti dati sull’interesse aperto e sul volume degli scambi. Per raggiungere i livelli di aprile e maggio, questo rally potrebbe iniziare in base allo slancio che si sta attualmente formando nel mercato dei derivati.

Innanzitutto, il rapporto IV-RV è attualmente la differenza più bassa in un mese. La differenza è solo dello 0,1% e sembra che IV possa sostituire RV nei prossimi giorni. Questo sarà un buon segnale per il mercato.

In secondo luogo, guardando al futuro, è probabile che gli investitori rialzisti mantengano posizioni lunghe. Attualmente, la liquidazione lunga è di 31 milioni di dollari, che è vicina al recente massimo di 36 milioni di dollari. L’attuale liquidazione allo scoperto sembra essersi leggermente indebolita.Sebbene Liquidazione breve 33 milioni di dollari, ma ancora bassi rispetto ai primi 60 milioni di dollari.

Qual è il prezzo futuro?

Le previsioni dei prezzi in un mercato in continua evoluzione non saranno mai accurate. Ma guardando cosa vogliono le persone, possiamo capire dove sta andando. Mentre il mercato inizia a correggere, Bitcoin sembra aver iniziato una fase di correzione. Dal punto di vista dei contratti di copertura, è chiaro che c’è una grande richiesta di cali di prezzo. Al momento, le opzioni put dominano la gamma da 36.000 USD a 38.000 USD.

Inoltre, l’indice di probabilità supporta questa possibilità, il che indica che esiste una probabilità del 73%-80% che il prezzo raggiunga l’intervallo sopra indicato.

Se Bitcoin chiuderà regolarmente sopra i $ 42.000 nelle prossime settimane, il mercato potrebbe vedere un aumento dell’OI e del volume degli scambi, che sarà un segnale per entrare nel mercato. Come investitore, che tu sia rialzista o ribassista su Bitcoin, solo allora è la mossa giusta per entrare in derivati.

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più