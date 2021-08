“Black Widow” aiuta Disney a guadagnare 125 milioni di dollari di entrate online Reuters

La società di intrattenimento ha smentito la richiesta di Johnson di un processo civile a Los Angeles nei documenti presentati, chiedendo che la causa fosse inviata a New York per l’arbitrato.

(Reuters)-Walter Disney (New York Stock Exchange ticker:) ha dichiarato venerdì in un documento del tribunale di aver ricevuto 125 milioni di dollari dal film di supereroi Marvel “Black Widow” tre settimane dopo essere stato citato in giudizio dalla sua star Scarlett Johansson.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.