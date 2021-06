BlackRock e Citadel hanno tagliato la scommessa di Morrison dopo che i prezzi delle azioni sono saliti alle stelle

Dopo che il prezzo delle azioni del gruppo di supermercati britannico è improvvisamente salito alle stelle, società di investimento come Citadel e BlackRock hanno rapidamente tagliato le loro scommesse su WM Morrison.

Morrison è un titolo popolare tra i venditori allo scoperto, saltato Dopo la notizia nel fine settimana che ha respinto la proposta di acquisizione da 8,7 miliardi di sterline offerta dal gruppo di private equity americano Clayton, Dubilier & Rice, lunedì è aumentata del 35%.

Secondo i documenti normativi e l’analisi dei dati, questa mossa improvvisa ha causato perdite a molti fondi, tra cui Citadel di Ken Griffin, che negli ultimi giorni ha aumentato le scommesse sui supermercati, nonché il terzo punto di Daniel Lobb e GLG Partners di Man Group. Punto di svolta per il raggruppamento.

Secondo le stime di Breakout Point, lunedì la perdita dei soli venditori allo scoperto di hedge fund potrebbe raggiungere circa 86 milioni di sterline, anche se non è chiaro a quale prezzo il fondo possa ridurre la propria posizione.

Secondo i dati di Breakout Point, Morrison era il secondo più grande stock di beni di prima necessità di vendita allo scoperto in Europa prima dell’offerta, misurata dalle posizioni divulgate.

Per i venditori allo scoperto, le perdite sono arrivate in un anno difficile: hanno preso in prestito titoli e li hanno venduti sul mercato, scommettendo che sarebbero stati in grado di riacquistarli a un prezzo inferiore man mano che il prezzo delle azioni scendeva.

Il picco guidato dalla vendita al dettaglio di azioni memetiche come GameStop ha colpito i venditori allo scoperto, inclusi gli Stati Uniti Melvin Capital con Light Street Capitale, e White Square Capital, con sede a Londra, Chiudere il suo fondo principale, ha riferito il “Financial Times” questa settimana. Lo shorting di tali titoli può costare miliardi di dollari.

Citadel di Ken Griffin ha aumentato la scommessa allo 0,53% delle azioni della società il 10 giugno, e poi l’ha aumentata altre tre volte negli ultimi giorni.Prima del rapporto sull’offerta, aveva una posizione corta dello 0,8%. Lunedì, la società ha abbassato la sua posizione allo 0,27%.

BlackRock aveva precedentemente rivelato una posizione corta del 2,29%, ma l’ha abbassata all’1,13% lunedì e poi è scesa sotto l’1% martedì. GLG Partners, con sede a Londra, ha scommesso lo 0,53% prima dell’offerta, ma lunedì l’ha abbassata allo 0,38%.

La scorsa estate, Third Point ha tenuto una posizione dello 0,5%, Pelham Capital di Ross Turner ha tenuto una posizione dell’1,65% e ha anche scommesso sul supermercato.

Anche gli hedge fund azionari hanno lamentarsi I titoli su cui hanno scommesso non hanno reagito come si aspettavano e il rimbalzo della società è stato frustrato. Prendilo fuori Alcuni manager.

Il destino di quest’anno è in netto contrasto con il 2020, quando gli hedge fund negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Guadagnato più di 1 miliardo di euro Entro una settimana dal fallimento della società di pagamento tedesca Wirecard.

BlackRock e Man Group hanno rifiutato di commentare. Citadel, Third Point e Pelham non hanno risposto alle richieste di commento.

