Blackstone acquisisce il partner familiare statunitense Reuters per 6 miliardi di dollari

Bank of America Securities e banca FuGuo (New York Stock Exchange:) I titoli sono i consulenti finanziari di Blackstone e Simpson Thatcher e Bartlett Lawyers sono i suoi consulenti legali.

Goldman Sachs (NYSE:) e Co LLC hanno agito come consulenti finanziari per Home Partners, e Sidley Austin LLP e Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP hanno agito come consulenti legali.

“La premessa di base della piattaforma Home Partners è quella di offrire ai residenti l’opportunità di vivere in una casa di loro scelta e scegliere di acquistarla”, ha affermato Jacob Werner, amministratore delegato senior di Blackstone (NYSE:) Real Estate in una dichiarazione. .

(Reuters)- La società di private equity ha dichiarato martedì che il Blackstone Group ha concordato martedì di acquisire Home Partners of America per 6 miliardi di dollari, l’acquisizione e la locazione di case unifamiliari da parte della società.

