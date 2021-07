Blue Origin di Jeff Bezos è stato rifiutato dai regolatori statunitensi a causa di una disputa contrattuale della NASA

Share it

I regolatori del governo degli Stati Uniti hanno respinto un appello della società aerospaziale Blue Origin di Jeff Bezos sulla decisione della NASA di assegnare il contratto di atterraggio sulla luna a SpaceX di Elon Musk.

Il Government Accountability Office ha respinto la protesta, affermando che l’agenzia spaziale “non ha violato le leggi o i regolamenti sugli appalti” durante la presentazione dei documenti. L’accordo da 2,89 miliardi di dollari di SpaceX Aiuta a riportare gli americani sulla luna, forse già nel 2024.

Questa decisione è un altro colpo all’ambizione di Bezos di creare un’importante società di esplorazione spaziale. Blue Origin ha riscontrato notevoli ritardi nella produzione del proprio razzo suborbitale per competere con i progressi di Musk.

Sebbene inizialmente esprimesse l’intenzione di assegnare contratti a diversi fornitori, la NASA ha dichiarato ad aprile che ne avrebbe utilizzato solo uno a causa di vincoli di budget. L’agenzia ha affermato che l’offerta di SpaceX era “sostanzialmente” più economica rispetto ad altre società.

Blue Origin – e Dynetics, un altro fornitore che è stato rifiutato – hanno protestato contro la decisione della NASA, sostenendo che l’agenzia ha violato la sua intenzione di utilizzare più fornitori e non ha dato ad altre società l’opportunità di riesaminare i rispettivi costi di offerta.

In una dichiarazione rilascio del venerdì, GAO ha dichiarato: “L’annuncio della NASA stabilisce che il numero di premi che l’agenzia fornirà dipende dalla quantità di fondi disponibili per il programma.

“Inoltre, l’annuncio si riserva il diritto di assegnare più premi, singoli premi o nessun premio.” GAO è l’agenzia investigativa del Congresso degli Stati Uniti ed è anche responsabile della revisione delle controversie relative ai contratti governativi.

Bezos ha scritto al direttore della NASA Bill Nelson ed è stato rifiutato pochi giorni dopo Proposto di pagare un costo di $ 2 miliardi Blue Origin ha detto venerdì che nell’anno fiscale in corso e nei prossimi due anni fiscali, in cambio dei termini del contratto, l’offerta è ancora valida.

“Crediamo fermamente che ci sia un problema fondamentale con la decisione della NASA”, ha affermato la società. “Ma a causa della giurisdizione limitata, GAO non può risolvere questi problemi. Continueremo a sostenere due fornitori diretti perché crediamo che questa sia la soluzione giusta”.

La società ha affermato che gli sforzi del Congresso per aumentare il budget della NASA per consentirle di aggiudicare più contratti e i recenti commenti di Nelson sull’importanza di una sana competizione nella moderna corsa allo spazio sono “incoraggianti”.

Blue Origin ha aggiunto: “Il programma Human Landing System deve competere ora, non dopo: questa è la soluzione migliore per la NASA e la soluzione migliore per il nostro paese”.

La NASA ha riconosciuto la decisione di GAO, affermando che consentirà all’agenzia di promuovere la cooperazione con SpaceX. “Continueremo a lavorare con l’amministrazione e il Congresso Biden, e con i partner commerciali degli Stati Uniti, per garantire finanziamenti per un metodo solido e sostenibile affinché il paese torni sulla luna”, ha affermato.

Su Twitter, Musk ha risposto al messaggio Scrivendo “GAO” e poi un’emoji raffigurante bicipiti flessi.