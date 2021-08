Blue Origin fa causa al governo degli Stati Uniti Reuters per il contratto del lander lunare SpaceX

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha cercato una proposta per un veicolo spaziale nell’ambito del suo programma Artemis che avrebbe portato gli astronauti sulla superficie della luna per rimandare gli esseri umani sulla luna per la prima volta dal 1972.

La NASA non ha commentato immediatamente la causa Blue Origin, affermando a luglio che “la decisione del GAO consentirà alla NASA e a SpaceX di stabilire un calendario per il primo atterraggio sulla luna con equipaggio in più di 50 anni”.

Blue Origin, una compagnia missilistica fondata dal miliardario Bezos di Amazon.com Inc. (NASDAQ:), ha affermato in precedenza che crede ancora che la decisione della NASA abbia “problemi fondamentali” e che il GAO non possa risolvere questi problemi. “A causa della sua giurisdizione è limitata. “

WASHINGTON (Reuters) – La società Blue Origin di Jeff Bezos ha fatto causa al governo degli Stati Uniti per la decisione della NASA di assegnare a SpaceX di Elon Musk un contratto per il lander lunare da 2,9 miliardi di dollari.

