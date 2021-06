BNL potrebbe cedere alcuni asset per creare una joint venture

Giovedì hanno dichiarato in una dichiarazione che l’unione bancaria ha convocato un incontro con l’amministratore delegato della Bnl Elena Goitini per discutere le voci dei media sulla questione.

“Daily Telegraph” ha citato una fonte interna alla banca secondo cui la banca italiana sta negoziando con diversi peers per la costituzione di joint venture per l’informatica e gli asset di back-office, almeno nella fase iniziale, ne deterrà una quota di minoranza .

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.