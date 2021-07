Boeing ha riportato un profitto inaspettato. Il suo titolo è aumentato vertiginosamente.

dimensione del font

Gigante aerospaziale commerciale

Boeing

Viene riportato l’utile inaspettato per il secondo trimestre del 2021. Attualmente, il prezzo delle azioni sta salendo.

Boeing (codice stock: BA) Rapporto Le vendite sono state di 17 miliardi di dollari e l’utile per azione di 40 centesimi.Wall Street è Cercare Le vendite sono state di 16,6 miliardi di dollari e una perdita di 83 centesimi. Secondo i dati di FactSet, nessuno degli analisti prevede profitti trimestrali. Questo è un risultato sorprendente. Questa è la prima volta che Boeing ottiene utili per azione positivi dal terzo trimestre del 2019.

Il prezzo delle azioni è aumentato del 4,2% negli scambi pre-mercato.

Indice Standard & Poor’s 500

e

Dow Jones Industrial Average

I futures erano quasi piatti nel trading di mercoledì.

Analista Baird Pietro Arment Nel rapporto di mercoledì, è stato definito un “battito scioccante”. Per lui, il rapporto è una buona notizia per il titolo e Arment ritiene che gli investitori si concentreranno sul miglioramento delle prospettive di flusso di cassa libero. Boeing ha bruciato circa $ 700 milioni in contanti in questo trimestre, molto al di sotto dei $ 2,8 miliardi previsti da Wall Street. Ancora più importante, il consumo di cassa nel secondo trimestre è stato di circa 3 miliardi di dollari in più rispetto al primo trimestre del 2021.

Arment è un toro Boeing con un rating buy e un target price di 306 dollari.

Analista partner di ricerca verticale Rob StarardTuttavia, non è così ottimista. Ha valutato le partecipazioni e ha fissato un prezzo obiettivo di $ 242 per le azioni Boeing. Starrard ha definito questo trimestre “la vittoria tattica di Boeing, ma esistono ancora sfide strategiche”. Ad esempio, Boeing deve decidere se sviluppare un nuovo jet a corridoio singolo per competere con esso.

Airbus

Per l’A220, passa al 737 MAX o passa al piano 757. L’azienda può avere diverse direzioni. Un nuovo aereo potrebbe costare all’azienda fino a 15 miliardi di dollari in 10 anni.

Nonostante le continue sfide, considerando i problemi che Boeing ha dovuto affrontare, tra cui Covid-19, messa a terra e ricertificazione del 737 MAX e problemi di qualità del 787, questi problemi hanno smesso di consegnare questi jet. Questo trimestre è un buon risultato.

“Abbiamo continuato a fare importanti progressi nel secondo trimestre perché siamo concentrati sulla stabilità delle nostre operazioni e sul cambiamento del nostro business per il futuro”, ha dichiarato il CEO Dave Calhoun alla conferenza stampa della società. “Sebbene il nostro ambiente di mercato aziendale stia migliorando, stiamo prestando molta attenzione al tasso di casi COVID-19, alla distribuzione dei vaccini e al commercio globale come indicatori chiave della stabilità del nostro settore”.

Il margine di profitto è migliorato rispetto al primo trimestre. Nel settore dell’aviazione commerciale, Boeing ha consegnato 79 aeromobili nel secondo trimestre e 77 nel primo trimestre. Ce ne sono altri due. Tuttavia, le perdite operative sono diminuite da 856 milioni di dollari USA nel primo trimestre a 472 milioni di dollari USA nel secondo trimestre.

Il margine di profitto del settore della difesa è passato dal 5,6% al 13,9%. Il margine di profitto del settore dei servizi è passato dall’11,9% al 13,1%.

Boeing ha ospitato un conferenza telefonica I risultati sono stati discussi alle 10:30 ora orientale. La velocità di miglioramento sarà un grosso problema per investitori e analisti.

Scrivere a allen.root@dowjones.com