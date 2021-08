Boeing ritarda il lancio di Starliner a causa di un nuovo malfunzionamento Reuters

La NASA ha firmato un contratto con Boeing e SpaceX nel 2014 per costruire la propria capsula spaziale in grado di inviare astronauti americani alla stazione spaziale, al fine di sbarazzarsi della dipendenza dalla navicella spaziale russa Soyuz dopo la fine del programma dello space shuttle della NASA. nel 2011.

Boeing ha impiegato un anno e mezzo per correggere i problemi scoperti durante la revisione della NASA, che fa parte della strategia della NASA per garantire un enorme satellite di ricerca internazionale a circa 250 miglia (400 chilometri) sopra la Terra.

Boeing ha chiuso il veicolo spaziale martedì notte e prevede di restituire i razzi e il veicolo spaziale alla struttura integrata verticalmente mercoledì per ulteriori ispezioni e test, “fornendo informazioni per i prossimi passi”, ha affermato Boeing.

La missione senza equipaggio è intesa come pilota per voli con equipaggio che possono essere effettuati entro la fine dell’anno. Questa è l’ultima battuta d’arresto che il gigante aerospaziale statunitense ha subito nella crisi consecutiva – una pandemia che ha distrutto la domanda di nuovi aerei di linea e scandali di sicurezza causati da due incidenti fatali del 737 MAX – che hanno danneggiato la reputazione finanziaria e ingegneristica di Boeing.

La capsula Starliner con i rifornimenti era originariamente prevista per essere lanciata dalla Joint Launch Alliance (Boeing and Lockheed Martin Corp (NYSE:), Space Launch Complex-41 dalla Cape Canaveral Space Force Station.

“Lasceremo che i dati guidino il nostro lavoro”, ha affermato John Vollmer, il responsabile del progetto. “Non lanceremo fino a quando il nostro aereo non funzionerà normalmente e il nostro team è sicuro che sia pronto per volare”.

Il ritardo del volo di prova senza equipaggio di martedì ha messo in discussione i tempi della missione di follow-up di Boeing per trasportare i membri dell’equipaggio. Boeing ha affermato che la missione non sarà effettuata prima di dicembre.

“Ci vorrà più tempo per completare la valutazione”, ha detto Boeing, aggiungendo che mercoledì non procederà nemmeno con la prossima potenziale finestra di lancio.

Gli ingegneri di Boeing (NYSE:) hanno dichiarato in una dichiarazione martedì sera che gli ingegneri di Boeing (NYSE:) hanno escluso “alcune potenziali cause, incluso il software” ma stanno ancora lavorando per capire “posizioni impreviste delle valvole nel sistema di propulsione” Indicare la fonte di”.

(Reuters)-Boeing ha annullato i piani per il lancio del suo CST-100 Starliner sulla Stazione Spaziale Internazionale martedì a causa di un guasto del sistema, una nuova battuta d’arresto per la compagnia aerospaziale americana dopo il suo debutto nel 2019.

