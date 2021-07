Boris Johnson affronta un nuovo conflitto con i parlamentari per il taglio dei budget degli aiuti del Regno Unito

Dopo che il primo ministro britannico ha accettato di consentire alla Camera dei Comuni di votare su questa controversa decisione, i ribelli conservatori cercheranno di costringere Boris Johnson a cancellare martedì il taglio di 4 miliardi di sterline alla spesa annuale per gli aiuti della Gran Bretagna.

L’annuncio è arrivato quando il ministero delle Finanze ha ammesso che i tagli potrebbero non essere annullati fino all’inizio del prossimo parlamento.

Alla luce di molti alti parlamentari conservatori, tra cui l’ex primo ministro Theresa May, questa mossa ha gettato le basi per un possibile conflitto storico. Opporsi alla riduzione degli aiuti.

Il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha annunciato a novembre che il governo avrebbe tagliato la spesa per gli aiuti dallo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) allo 0,5%, una violazione della promessa del Partito Conservatore nel manifesto del 2019.

Sunak ha affermato che quando il Regno Unito ha preso in prestito ingenti somme di denaro in risposta alla pandemia di Covid-19, il precedente livello di spesa era irragionevole: un deficit annuo di circa 300 miliardi di sterline.

Rispettati

lunedì Sunak rilasciare una dichiarazione Ha detto che una volta che il Regno Unito non avrà più bisogno di prendere in prestito per finanziare le spese quotidiane e l’indicatore di base del debito pubblico sarà in calo, il Ministero delle Finanze cambierà questa decisione.

Secondo l’attuale previsione dell’Ufficio per la responsabilità del bilancio dell’Agenzia di vigilanza finanziaria, questi test non saranno soddisfatti contemporaneamente fino al 2025-26, sebbene la previsione dell’OBR possa cambiare.

I ministri si erano precedentemente rifiutati di dare ai membri del Congresso l’opportunità di votare sul piano originale per tagliare la spesa per gli aiuti. Tuttavia, il leader della Camera dei Comuni, Jacob Bres-Mogg, ha dichiarato lunedì che voterà martedì se ripristinare i fondi per gli aiuti allo 0,7% del RNL.

“Questo tribunale vuole un controllo ragionevole delle finanze pubbliche?. .? O, d’altra parte, vogliamo esercitare ulteriore pressione sui nostri contribuenti stressati? Questa sarà una questione di dibattito domani”, ha detto.

L’ex ministro per lo sviluppo internazionale Andrew Mitchell ha affermato che la frusta del governo ha cercato di conquistare i ribelli conservatori durante il fine settimana, fornendo loro un lavoro come “ministro minore delle graffette”.

Ma spera che un numero sufficiente di parlamentari conservatori e del partito laburista sconfiggano congiuntamente il governo e ristabiliscano l’obiettivo dello 0,7% di aiuti a partire dal prossimo anno. Ha detto che questa è una dichiarazione che deve essere soddisfatta.

Dopo che Boris Johnson accettò il fatto che alla fine sarebbe stato costretto ad accettare di sottoporre la questione alla Camera dei Comuni, si astenne dal voto, cosa richiesta da Mitchell e da tutti i membri del partito.

Ma gli alleati di Johnson sono pieni di speranza per la vittoria, affermando che alcuni ribelli hanno già iniziato a ritirarsi. “Pensiamo che sia importante per le persone dalla nostra parte avere l’opportunità di esprimere le proprie opinioni”, ha detto una persona.

In considerazione dei vincoli finanziari della Gran Bretagna, Sunak ha cercato di attenersi a quella che il Dipartimento del Tesoro ha definito una “scelta difficile”.

Gli addetti ai lavori del Tesoro ritengono che secondo la formula annunciata lunedì sera, il cancelliere non debba reintrodurre lo 0,7% su un periodo di cinque anni, il che significa che i risparmi si accumuleranno ogni anno fino alle elezioni.