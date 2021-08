Boris Johnson affronta una chiamata per licenziare il ministro degli Esteri Dominic Raab

Giovedì il primo ministro britannico Boris Johnson è stato invitato a licenziare il ministro degli Esteri Dominic Raab dopo che qualcuno ha affermato di aver lanciato un appello urgente sulla crisi afgana in corso durante le sue vacanze.

Questo Mail giornaliera Secondo il rapporto, poiché i talebani hanno compiuto rapidi progressi in Afghanistan venerdì scorso, Raab affiderà al sottosegretario Zach Gold il ministro degli Esteri afghano Hanif Atmar (Hanif Atmar) sulla questione degli interpreti afgani che assistono l’esercito britannico. Lord Zac Goldsmith).

Sebbene l’Ufficio per gli affari esteri, federale e per lo sviluppo abbia rifiutato di commentare queste affermazioni, i funzionari del dipartimento hanno confermato che il ministro degli Affari esteri stava rispondendo ad altre chiamate in quel momento e che questa volta la chiamata specifica era stata affidata a un altro ministro.

Queste dichiarazioni hanno innescato chiamate da parte dei politici dell’opposizione per chiedere a Raab di dimettersi o di essere licenziato. Rab è già sotto pressione per rimanere a Creta durante la crisi afgana.

“Dopo un altro catastrofico errore di valutazione, come può Boris Johnson mantenere il ministro degli Esteri al suo posto?”, ha detto Lisa Nandy, il ministro degli Esteri ombra del Partito Laburista. “Se Dominic Raab non si dimette con dignità, il primo ministro deve mostrare una traccia di leadership e licenziarlo”.

Il leader del partito laburista Sir Kil Starmer ha aggiunto su Twitter: “Se gli venisse detto che questo potrebbe salvare la vita di qualcuno, chi non chiamerebbe?”

Layla Moran, portavoce per gli affari esteri del Partito Liberal Democratico, ha detto di Raab: “Non si è semplicemente addormentato sul volante, era deliberatamente compiacente. Deve dimettersi”.

Ian Blackford, leader dello Scottish National Party Westminster, ha aggiunto: “I ministri conservatori non possono essere esentati dalla responsabilità di questo disastro di politica estera”. rischio. La sua posizione è del tutto insostenibile e deve dimettersi o verrà licenziato”.

Quando un giornalista ha chiesto se si sarebbe dimesso quando è entrato in Downing Street giovedì mattina, Raab ha semplicemente risposto: “No”.

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha dichiarato che una telefonata non “farebbe una sola differenza”, né alla fine avrebbe cambiato l’esito dell’incidente afghano. Controllato dai talebani Tutto il fine settimana.

Rispettati

“Venerdì scorso, il governo afghano si è sciolto più velocemente dei cubetti di ghiaccio e non farebbe alcuna differenza chiamare il ministro afghano in quel momento”, ha detto a BBC Radio 4. Lo spettacolo di oggi.

Nella sua prima apparizione pubblica dopo la caduta del governo afghano lunedì, il ministro degli Esteri ha sostenuto che la “velocità e la portata” dell’acquisizione talebana ha sorpreso tutti, aggiungendo di essere tornato nel Regno Unito domenica notte per tenersi in contatto. Ho passato l’intera vacanza con i funzionari del governo.

“La realtà è che, come ministri degli esteri, sia che viaggiamo all’estero o in vacanza, possiamo tutti rispondere agli eventi”, ha affermato. “Così ho partecipato a Cobra [the UK government’s emergency committee]Parlando con i colleghi stranieri, parlando direttamente con il nostro caposquadra a Londra, lo faccio ogni ora, e ovviamente, una volta che la situazione peggiora e le richieste sono fatte, me ne andrò. “