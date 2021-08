Boris Johnson critica la risposta della Gran Bretagna all’Afghanistan

Mercoledì Boris Johnson ha affrontato una Camera dei Comuni arrabbiata mentre il Primo Ministro è stato duramente criticato dai legislatori di tutte le parti per la risposta britannica al Regno Unito. crisi dell’Afghanistan.

I membri del Congresso sono tornati brevemente dalla pausa estiva Dibattito urgente I talebani hanno rapidamente conquistato il paese. Johnson ha pronunciato un discorso in una riunione affollata – il primo incontro senza distanziamento sociale dal marzo 2020 – Johnson ha dichiarato: “Il sacrificio dell’Afghanistan è stato impresso nella nostra coscienza nazionale”.

“Gli eventi in Afghanistan sono già accaduti e il tasso di collasso è persino più veloce di quanto previsto dagli stessi talebani”, ha detto. “Non è corretto dire che il governo britannico non è preparato o prevede questo: questo ovviamente fa parte del nostro piano”.

L’ex primo ministro Theresa May è stato uno dei numerosi parlamentari conservatori che hanno criticato l’amministrazione Johnson. Si è chiesta perché la rapida ascesa dei talebani in Afghanistan l’abbia colto di sorpresa.

“La nostra intelligenza è davvero così pessima, la nostra comprensione del governo afghano è così debole, la nostra comprensione della situazione locale è così inadeguata? O semplicemente sentiamo che dobbiamo seguire gli Stati Uniti e sperare che tutto sarà la sera sotto le ali e le preghiere Okay”, ha detto.

May ha anche avvertito che la caduta del governo afghano è stata “una grave battuta d’arresto per la politica estera britannica”. Ha aggiunto: “Stiamo parlando del Regno Unito globale. Dov’è il Regno Unito globale per le strade di Kabul? Saremo giudicati in base alle nostre azioni, non alle nostre parole”.

Johnson ha affermato che i paesi occidentali non dovrebbero riconoscere il nuovo regime “prematuramente o bilateralmente”. “Giudicheremo questo regime in base alle scelte che fa e alle sue azioni piuttosto che alla sua retorica, ai suoi atteggiamenti nei confronti del terrore, alla criminalità e alla droga, nonché all’accesso umanitario e al diritto all’istruzione delle ragazze”.

Ha anche difeso il coinvolgimento storico della Gran Bretagna nel conflitto in Afghanistan. Il primo ministro ha dichiarato: “La cospirazione di Al-Qaeda contro questo Paese è stata sventata perché gli uomini e le donne che serviamo lì sono tutti lì, e non c’è stato un attacco terroristico riuscito contro l’Occidente dall’Afghanistan in 20 anni”.

Tobias Elwood, presidente della Commissione speciale per la difesa del Parlamento, ha invitato il governo a indagare sulla caduta del regime afghano sotto la guida del presidente Ashraf Ghani. In fuga dall’Afghanistan Nel fine settimana. Ha avvertito: “Stiamo consegnando questo Paese agli insorti che dobbiamo sconfiggere per primi”.

Il leader del partito laburista dell’opposizione, Sir Kil Starmer, ha duramente criticato il primo ministro, ha invitato Johnson a “sbarazzarsi del compiacimento” e ha descritto le osservazioni del segretario alla Difesa Ben Wallace come “irragionevoli”.

Stammer ha descritto il giudizio di Johnson sull’Afghanistan come “scioccante” e ha affermato che la “mancanza di piani” per il ritiro delle forze alleate era “imperdonabile”. “Tutto ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni è ora in pericolo”, ha affermato.

I leader dell’opposizione hanno anche criticato il ministro degli Esteri Dominic Raab per essersi preso una vacanza questo fine settimana quando la situazione in Afghanistan è peggiorata. “Non è possibile coordinare la risposta internazionale dalla spiaggia”, ha detto Stammer.

Ha invitato il governo ad espandere il suo programma di asilo per i rifugiati afghani a più di 5.000 nel primo anno del piano annunciato martedì sera e ha descritto la quota come “un numero irragionevole”.