Boris Johnson e Rich Sunak non sono d’accordo su tasse e spese

L’autore è l’editore di ConservativeHome ed ex membro del Congresso

Il rapporto tra il primo ministro e il primo ministro può realizzare o danneggiare il governo. Il peggio dei tempi moderni è tra Tony Blair e Gordon Brown, perché quest’ultimo vuole il lavoro del primo. Il caso migliore è successo tra David Cameron e George Osborne, perché quest’ultimo non l’ha fatto, almeno non al punto da cercare di rimuovere i suoi amici e colleghi.

Ciò che è andato storto è stata la collaborazione tra Margaret Thatcher e Nigel Lawson negli anni ’80, Boris Johnson e Ricco SunakLa maggior parte piace.

A differenza di Sunak, Lawson non è il favorito per succedere al primo ministro.In effetti, non sembrava mai credere di esserlo PabilaMa come lui, Lawson e il suo capo hanno un disaccordo politico: prima gli era indispensabile. Il divario tra Sunak e Johnson è ancora maggiore.

Lawson iniziò a credere che la politica economica del governo dovesse essere guidata da una nuova stella polare: non la politica monetaria, ma il valore della sterlina – per questo sperava che la Gran Bretagna entrasse a far parte del meccanismo di cambio.

Questo è abbastanza importante, ma Johnson e Sunak istintivamente non sono d’accordo su un fondamentale più ampio: tasse e spesa.Secondo la recente storia del Partito Conservatore, Sunak è un Conservatore fiscale, Usando la frase che gli è stata detta di recente sulle convinzioni che non ha negato. Sebbene non sia un teorico, la combinazione della sua visione del mondo e della sua esperienza è favorevole ad avvicinarsi il più possibile all’equilibrio.

Al contrario, il conservatorismo di Johnson è poco ortodosso come quasi tutto il resto. In sostanza, i suoi pregiudizi non sono così liberali dal punto di vista finanziario come nell’era premoderna.

In sostanza, è più simile a un simpatico imperatore romano che a un politico contemporaneo posato e rispettabile. È desideroso di stupire gli elettori con pane e circhi, o il loro equivalente moderno: spese più elevate e tasse più basse.

Il suo grido è di Russell Crowe Gladiatore“Non sei felice?” Questo tipo di pushismo è un insulto al consenso economico perseguito dalla Thatcher, dall’adattamento di Blair e dal governo di coalizione di Cameron.

È impossibile ottenere il vantaggio del Partito conservatore prima del 2015, ma la Brexit ha cambiato tutto. Il Partito Conservatore ha ottenuto progressi in aree al di fuori del sud-est dell’Inghilterra e tra gli elettori della classe operaia su una scala che è inimmaginabile nei tempi moderni. Nella maggior parte di questo nuovo territorio elettorale, rispetto al tradizionale cuore azzurro, il paese è più grande, con una maggiore dipendenza dal settore pubblico e una minore dipendenza dal settore privato.

Questo significa che il primo ministro ha consegnato la frusta al suo primo ministro? Quindi, quando sarà costretto a farlo, questo nuovo partito parlamentare conservatore lascerà che Johnson mantenga la sua promessa ed eviti quella che ha chiamato la “politica di austerità del passato”?

Ci sono ragioni per dubitarne. Per comprenderne le ragioni, immaginate la situazione che meglio avvantaggia il presidente del Consiglio e il ministro delle Finanze: la rapida ripresa della crescita economica dopo la pandemia potrebbe aprire la strada a un rapido ingresso nei sondaggi di opinione nel 2023.

Anche in questo caso, le buone notizie non dureranno per sempre. Perché anche se i tassi di interesse rimangono bassi, la crescita economica aumenta, l’aumento dell’inflazione è temporaneo e il piano di spesa di Sunak è rapido e flessibile e la recessione arriverà prima o poi.

A questo punto entreranno in gioco due realtà.Prima di tutto, ci sono limiti a ciò che Sunak può spremere dalle tasse sui ricchi, come le pensioni o la proprietà, che ricadranno seriamente su Chesham e Amersham La coalizione elettorale di Johnson.

In secondo luogo, i nuovi parlamentari del Partito Conservatore sono l’ultima risorsa del Partito Conservatore, e talvolta la prima risorsa. Si stima che entro il 2025/26 il carico fiscale raggiungerà il livello più alto dalla fine degli anni ’60, pari al 35% del PIL.L’aumento delle tasse che può portare la più grande manna è specificamente proposto da Johnson. impegnato con Nessun aumento: imposta sul reddito, imposta sul valore aggiunto e assicurazione nazionale.

I requisiti elettorali della prossima campagna elettorale escluderanno sicuramente la possibilità di elevarli non meno dei requisiti della precedente elezione. Come un disegno di legge NHS, emissioni nette di carbonio zero, forse, Riforma dell’assistenza sociale Quando iniziò ad entrare, era rimasto solo un posto dove Sunak poteva andare, se era ancora lì.

Dopotutto, Johnson ha perso un primo ministro, Sajid Javid. E non era oltre l’immaginazione che ha perso un’altra persona. Tuttavia, a differenza di Lawson, Sunak ha delle ragioni per attenersi ad essa, perché anche Johnson, che è abile come lui nell’eludere la realtà, non può sfuggire per sempre alla realtà economica. Manterrà la sua promessa: non tornerà all’austerità del passato. Invece, aspetta con impazienza l’austerità futura.

Perché in questo caso, il Nuovo Partito Conservatore, amico dei lavoratori, non avrà nessun posto dove andare. Non c’è da stupirsi che ci sia la possibilità di elezioni generali nel 2023: vai presto, penserebbe Johnson, prima che il circo chiuda e il pane finisca.