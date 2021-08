Boris Johnson ha abbandonato il piano di viaggio “Amber Watch List”

Boris Johnson ha annullato l’idea di creare una “lista di controllo ambra” per le località straniere dopo aver avvertito che ciò potrebbe costringere centinaia di migliaia di turisti dal Regno Unito a cancellare le vacanze europee.

Il primo ministro britannico ha dichiarato lunedì di voler creare un sistema che sia “il più semplice e intuitivo possibile per le persone” perché il governo si sta preparando ad aggiornare le valutazioni dei segnali stradali questa settimana.

Gli alleati del primo ministro hanno confermato che è stata abbandonata una “lista di controllo ambra” secondo la quale un paese può essere designato a rischio di entrare nella lista rossa in un breve periodo di tempo.

I parlamentari conservatori e l’industria del turismo hanno fortemente criticato questa idea, con i resoconti dei media che affermano che destinazioni popolari come la Spagna e l’Italia potrebbero eventualmente essere incluse nella “lista di controllo”.

Quando un paese è incluso nella lista rossa, tutti i viaggiatori di ritorno devono essere messi in quarantena in un hotel designato per 10 giorni, pagando £ 1.750 a persona, più il prezzo di una tipica vacanza in famiglia, che è una spesa devastante.

L’industria ha avvertito che le persone che hanno prenotato un viaggio nei paesi “Amber Watch” possono annullare i loro viaggi invece di rischiare i costi di quarantena dell’hotel. Per coloro che sono già in vacanza, si affretteranno a prendere il volo di ritorno prima che la loro destinazione venga spostata nella lista rossa.

Johnson si è impegnato lunedì ad adottare un “approccio equilibrato” dopo che il cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak lo ha esortato a semplificare le regole di viaggio in Inghilterra. Il premier ha detto: “Capisco quanto la gente pianifica e prepara le vacanze estive, ma dobbiamo anche ricordare che è ancora un virus pericoloso e dobbiamo lavorare sodo per impedire l’ingresso di varianti”.

Il sistema dei segnali stradali è stato confuso: attualmente ci sono cinque diverse categorie: verde, lista di controllo verde, ambra, ambra+ (categorie che riguardano solo la Francia) e rosso.

Quando ha annullato la sesta categoria della proposta, Johnson ha dichiarato di voler mantenere le cose semplici. I turisti dei paesi della lista verde che tornano nel Regno Unito non hanno bisogno di essere messi in quarantena, mentre i turisti dei paesi della lista gialla devono essere messi in quarantena solo se non sono stati completamente vaccinati.

Alcuni ministri si aspettano che la Francia venga esclusa dalla polemica Elenco “Ambra Plus” -Ciò richiede anche che le persone con doppie coltellate vengano messe in quarantena quando tornano in Inghilterra e che vengano reinserite nella lista di Amber questa settimana.Questa mossa rifletterà il calo del numero di casi della variante Beta più resistente ai vaccini, quella del governo britannico Motivo Metti la Francia nella sua categoria.

Henry Smith, deputato conservatore di Crowley e futuro presidente del gruppo aeronautico, ha dichiarato al Financial Times che la lista di controllo ambra aumenterebbe “complessità e incertezza” e “impedirebbe significativamente alle persone” di viaggiare all’estero.

I ministri hanno introdotto un sistema a semaforo a maggio per cercare di riaprire i viaggi internazionali impedendo l’importazione di più casi e varianti di Covid-19.

Ma l’industria del turismo è alla disperata ricerca di quello che chiamano un sistema caotico, che ha rapidamente riclassificato i paesi e introdotto nuove restrizioni con poco preavviso.

Alan French, CEO dell’agenzia di viaggi Thomas Cook, ha accolto con favore la decisione di cancellare la lista di controllo, ma ha aggiunto che, dato il successo del nostro programma di vaccinazione e dei programmi di vaccinazione in altre parti del continente europeo, l’industria “vuole vedere regole più semplici, Soprattutto in giro per l’Europa…”

Tim Alderslade, amministratore delegato dell’agenzia commerciale di British Airways, ha affermato che l’idea di cancellare l’ambra plus sarebbe una “vittoria del buon senso”.

Di conseguenza, la ripresa dei viaggi britannici è molto indietro rispetto a quella dell’Europa continentale. I dati del settore mostrano che le prenotazioni di viaggi nel Regno Unito sono solo il 16% del livello del 2019, rispetto al 50% in Francia e al 60% in Germania.

Le compagnie aeree, tra cui easyJet, riferiscono che le prenotazioni dall’Europa continentale sono aumentate, mentre il tempo di volo di British Airways a fine estate è solo un terzo del suo normale programma, che è molto più basso rispetto ai suoi concorrenti dell’UE.

Le compagnie aeree vogliono che lo stato verde sia l’impostazione predefinita nella maggior parte dei paesi. Inoltre promuovono i viaggiatori completamente vaccinati e i viaggiatori provenienti da paesi verdi a utilizzare test di flusso laterale economici e veloci al ritorno, invece di costosi test PCR gold standard.

Rapporto supplementare di Alice Hancock