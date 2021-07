Boris Johnson ha proposto la Brexit e l’UE non può che rifiutarla

Amministrazione di Boris Johnson Nuova proposta Commercio con l’Irlanda del Nord dopo la Brexit.Questo Messaggio all’Unione Europea È molto semplice. Il Primo Ministro non ha intenzione di mantenere le solenni promesse fatte nel Protocollo irlandese.

Non molto tempo fa, ha definito “molto buono” l’accordo raggiunto con Bruxelles. Ora, ha negato. Un segnale per il resto del mondo? La firma dei trattati internazionali da parte della Gran Bretagna è quasi inutile.

Per essere chiari, Non ci può essere una soluzione magica C’è stato un acceso dibattito tra Londra e Bruxelles sul funzionamento del nuovo accordo commerciale tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda.

La priorità immediata dell’accordo sulla Brexit è mantenere un confine aperto tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica al centro dell’accordo di pace di Belfast del 1998. L’interesse legittimo dell’UE è mantenere l’integrità del suo mercato unico garantendo che l’Irlanda del Nord non diventi una porta di servizio per il commercio illegale. Johnson ha insistito affinché la Gran Bretagna lasciasse il mercato unico e l’unione doganale, eliminando ogni possibilità di una risposta chiara.

L’accordo protocollare tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord per il commercio di polizia attraverso il confine di fatto nel Mare d’Irlanda è l’ultima opzione rimasta. Johnson sapeva cosa significava quando l’ha firmato, anche se si è rifiutato di ammetterlo pubblicamente. Gli addetti ai lavori di Whitehall affermano che dal momento che l’accordo è stato criticato dal Partito dell’unità democratica e dalla fazione conservatrice della Brexit intransigente, Johnson crede di poter “sperare che tutto sia finito”.

La strategia, se è corretto usare questa parola per descrivere una decisione che viola le disposizioni di un trattato internazionale, è non fare nulla. Il governo ha respinto una proposta di Bruxelles che eliminerebbe la necessità della maggior parte dei controlli allineando gli standard alimentari e veterinari del Regno Unito agli standard dell’UE. Al contrario, ritarderà e si rifiuterà di eseguire ispezioni alle frontiere concordate.

Non solo, il Regno Unito Proposto anche a strappare Regolamento sul ruolo delle istituzioni dell’UE nel monitoraggio del commercio nel Mare d’Irlanda. Questi sono stati negoziati dall’attuale ministro della Brexit, Lord David Frost. Questa settimana, lo stesso Frost li ha dichiarati un insulto alla sovranità britannica.

I funzionari chiedono che l’operatività del protocollo venga “fermata” quando le due parti si preparano per nuovi negoziati. A Whitehall non ho incontrato nessuno che credesse che l’Unione europea avrebbe o potuto accettare i nuovi termini.

Tuttavia, si calcola che ritardando la procedura, il governo non sarà in grado di far rispettare l’accordo originario all’UE. Secondo Johnson, questa è una lattina che può essere presa a calci per strada. Più a lungo esiste, più è difficile per Bruxelles cambiare lo status quo.

Molti unionisti dell’Irlanda del Nord sono turbati da un accordo che complica il commercio con la Gran Bretagna pur mantenendo aperto il confine con la Repubblica. Temono che questo inclinerà l’equilibrio economico a favore del nazionalismo.

In una provincia ancora definita dalla politica identitaria, questa preoccupazione è comprensibile. Ciò a sua volta obbliga l’UE a essere flessibile e pragmatica ea mantenere i controlli doganali al minimo necessario per proteggere il mercato unico.

Tuttavia, Johnson ha aggravato il disagio degli unionisti per fare pressione sull’Unione europea. Attenetevi all’accordo, l’avvertimento implicito a Bruxelles verrà eseguito e metterete in pericolo la pace. Per una provincia vulnerabile all’estremismo settario, questa strategia può essere educatamente descritta come un gioco di fuoco. Una telefonata schietta rappresenta un sinistro tentativo di ricatto.

Il ministero degli Esteri è preoccupato che il suo atteggiamento duro possa minare i rapporti con gli Stati Uniti, e il primo ministro non è impressionato. Il presidente Joe Biden tiene a mente le sue origini irlandesi. La Casa Bianca ha importanti interessi nell’accordo di Belfast.

Gli addetti ai lavori dicono che a Johnson non importa. Ha la presunzione di Churchill. Alcuni anni fa, durante il suo mandato come ministro degli Esteri, i diplomatici hanno riferito che avrebbe passato del tempo davanti a uno specchio imitando il comportamento dei leader in tempo di guerra. Non sarà influenzato da Biden.

Tutto ciò è frustrante, proprio come la gestione di Downing Street della pandemia di Covid-19. Il governo ha fatto una proposta che sa che l’UE non può accettare. Anche in luoghi che tendono ad essere flessibili, Bruxelles ora conferma che la Gran Bretagna non può mantenere le sue promesse. Il pericolo è che l’Irlanda del Nord la paghi.

