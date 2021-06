Borse asiatiche sotto pressione, i timori per l’inflazione affliggono la società tecnologica Reuters

© Reuters. Foto del file: Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Tokyo, in Giappone, il 30 dicembre 2020, un uomo che indossa una maschera protettiva attraversa uno schermo con un grafico che mostra le recenti azioni Nikkei nel broker La tendenza media al di fuori del quoziente . REUTERS/Issei potassio



Kevin Buckland

TOKYO (Reuters) – La maggior parte dei mercati azionari asiatici è scesa venerdì, trascinata dai titoli tecnologici poiché i segnali di un’economia statunitense più forte hanno suscitato preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione e il ritiro anticipato delle misure di stimolo da parte della Fed.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono rimasti elevati dopo essere aumentati durante la notte, mentre anche il dollaro USA ha mantenuto il suo più grande aumento da aprile.I dati sull’occupazione precedentemente migliori del previsto hanno sollevato le aspettative per una forte lettura dell’occupazione non agricola venerdì, mentre gli indicatori che misurano l’attività del settore dei servizi sono saliti Per registrare in alto.

È sceso dello 0,4%, mentre il mercato più ampio è rimasto sostanzialmente piatto, guidato dal settore dei servizi e dai titoli tecnologici.

L’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è sceso dello 0,3% e il mercato azionario tecnologico di Taiwan è sceso dello 0,7%.

Le azioni blue chip cinesi hanno invertito la tendenza e sono aumentate dello 0,6% dopo che Pechino ha proposto di abbassare l’imposta di bollo delle principali società finanziarie. L’indice di riferimento dell’Australia è salito a un record di oltre 7.300 ed è aumentato dello 0,5%.

“Nel complesso, il mercato è ancora molto, molto rialzista e i dati che abbiamo ricevuto dagli Stati Uniti durante la notte sono molto, molto positivi”, ha affermato Kyle Rodda, analista di mercato presso IG a Melbourne.

“Penso che il consenso generale sia che il rischio che la Fed ritiri il pugno sia piuttosto limitato”.

Allo stesso tempo, ha affermato che gli investitori stanno chiudendo le loro posizioni tecniche prima che i dati chiave sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti vengano rilasciati più tardi durante il Global Day per prevenire potenziali perdite in caso di rialzo imprevisto.

I futures hanno mostrato che i mercati azionari europei sono scesi leggermente in apertura e le azioni panregionali sono scese dello 0,1%. I futures di Londra sono per lo più piatti.

I futures sull’indice azionario statunitense sono scesi dello 0,1% e l’indice è sceso dello 0,4% durante la notte. Giovedì è sceso dell’1% e si è comportato relativamente bene, in calo dello 0,1%.

Il mercato azionario statunitense si è allentato alla chiusura a causa delle notizie secondo cui il presidente Joe Biden era disposto a scendere a compromessi sulla proposta di aumento dell’imposta sulle società.

Dopo aver guadagnato quasi quattro punti base durante la notte, le azioni asiatiche sono salite all’1,6320%.

Giovedì ha mantenuto un aumento dello 0,7%, il più grande aumento da aprile, oscillando intorno al 90,60.

Sebbene i funzionari della Fed abbiano sempre affermato che si aspettano che le attuali pressioni inflazionistiche siano temporanee e che la politica monetaria ultra-allentata sarà mantenuta per un periodo di tempo, stanno anche sollecitando sempre più la necessità di iniziare almeno a parlare di ridurre le misure di stimolo.

Gli investitori stanno analizzando attentamente i dati economici per determinare se l’inflazione si dimostrerà abbastanza vischiosa da costringere la Fed a prendere dei tagli.

Il mese scorso, dati sull’occupazione non agricola molto più bassi del previsto hanno soppresso queste aspettative, indebolendo i rendimenti del Tesoro USA e il dollaro USA.

Questo mese, gli economisti prevedono che i posti di lavoro privati ​​potrebbero aumentare di 600.000 a maggio, rispetto ai soli 218.000 di aprile.

“Ovviamente, i trader stanno aggiungendo una copertura corta in dollari USA ai dati sull’occupazione”, ha scritto Chris Weston, capo della ricerca presso Pepperstone, una società di brokeraggio di Melbourne, in un rapporto ai clienti.

“Non proverò nemmeno a prevederlo. Questa è una lotteria, anche se il cosiddetto ‘numero sussurrato’ è più vicino a 790.000”.

Con il rafforzamento del dollaro USA, giovedì l’oro è sceso del 2%, il più grande calo da febbraio, scendendo dello 0,2% lo stesso giorno a 1.866,40 dollari l’oncia, dopodiché è rimasto debole.

Dopo che le scorte settimanali sono diminuite drasticamente e le scorte di carburante sono aumentate più del previsto, il petrolio greggio si è stabilizzato dopo essere sceso da un massimo di oltre due anni giovedì.

I prezzi dei futures sono aumentati di 10 centesimi a 71,41 dollari USA al barile e hanno raggiunto il loro livello più alto da maggio 2019 durante la sessione di negoziazione di giovedì. Il WTI statunitense è aumentato di 10 centesimi a 68,91 dollari al barile, raggiungendo i 69,40 dollari statunitensi il giorno prima, il più alto da ottobre 2018.